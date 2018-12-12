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Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство распределит между 13 регионами более 7 миллиардов рублей на социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. Их размер составит от двух до семи тысяч рублей.
В следующем году в 13 субъектах Федерации прожиточный минимум пенсионера превысит величину аналогичного показателя в целом по стране, который составит 8846 рублей. В этой связи кабинет министров подготовил распоряжение о предоставлении ряду регионов Дальнего Востока и Севера межбюджетных трансферов в размере более 7 миллиардов рублей.
"Такие доплаты получат более 430 тысяч человек, — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. — В зависимости от региона их размер варьируется от двух до семи тысяч рублей в месяц".
Также кабинет министров подготовил финансовую помощь 37 субъектам Федерации, в которых доходы консолидированных бюджетов оказались ниже, чем первоочередные расходы. На сбалансированность бюджетов выделяется 16 миллиардов рублей.
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