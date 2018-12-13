Большинству россиян не светит рост зарплат

Лишь 18% работодателей планируют повышение зарплат в будущем году, пишет « Российская газета » со ссылкой на исследование портала rabota.ru.

Более половины российских работодателей (56%) не планируют повышать зарплаты сотрудникам, 26% еще не задумывались об этом. Всего в опросе участвовали 655 компаний.

В комментариях некоторые респонденты указывали, что проведут точечное повышение зарплат особо ценным кадрам.

Как отмечает rabota.ru, на повышение могут рассчитывать сотрудники, прямо или косвенно влияющие на развитие бизнеса.

Их могут поощрять не только деньгами, но и нематериальными бонусами.

Часть работодателей признались, что планируют увеличить нагрузку на сотрудников, параллельно повысив и зарплаты.