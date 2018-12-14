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«Известия»: минимальная цена шампанского в 2019 году может вырасти на четверть 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 литра в России может вырасти в 2019 году почти на четверть — до 202 рублей. Такие расчеты в Минфин РФ направила Ассоциация производителей игристых вин, сообщили "Известиям" в организации.
"С 2019 года минимальная цена бутылки шампанского на полке в магазинах должна составлять 202 рубля. Организация делала расчеты с учетом повышения НДС с 18 до 20%, наценки розницы и оптового звена, размера акциза, стоимости сырья и общих производственных затрат", — отмечается в публикации.
В пресс-службе Минфина изданию подтвердили, что вопрос об изменении минимальной цены на игристые вина (шампанское) прорабатывается. Однако конкретных решений по нему пока нет.
В октябре Минфин разработал проект приказа, предполагающий повышение минимальной розничной цены на водку до 215 рублей с 205 рублей за 0,5 л. Кроме того, Минфин предлагал поднять минимальную цену на коньяк до 388 рублей с 371 рубля за 0,5 л.
Позднее в министерстве говорили, что считают нецелесообразным повышать минимальную цену на алкоголь в преддверии праздников — Нового года и 8 марта.
Минимальные цены на алкоголь устанавливает Минфин с 2009 года в качестве меры борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют минимальные розничные цены на коньяк в размере 371 рубль за 0,5 л, на шампанское — 164 рубля за 0,75 л, также рассматривается возможность введения минимальной цены на разные категории вин.
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