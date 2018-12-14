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Стало известно, на сколько вырастет цена на сигареты с 2019 года 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С нового года в России могут увеличиться цены на сигареты. Причиной тому станет сразу несколько факторов.
С весны 2019 года в России станет обязательной маркировка сигарет. Кроме того, с нового года вырастет размер акциза на табак. Также планируется запретить скидки на табачную продукцию. Эти факторы могут повлиять на повышение цен на сигареты.
Отметим, что с 1 марта каждую пачку сигарет будут помечать специальными цифровыми кодами. А это может вызвать увеличение их стоимости. По словам экспертов, розничная цена на табак в среднем с 1 января 2019 года вырастет на 15–17%. Причем больше всего цены вырастут именно на сегмент люксового табака и сигарет, меньше — на сигареты масс-маркета.
Также специалисты считают, что многие состоятельные курильщики даже не заметят изменения цены на сигареты, так как они привыкли из года в год покупать одну и ту же марку и менять ее не захотят. А вот покупатели дешевых сигарет очень сильно чувствуют изменения в цене. В связи с этим, увеличение цен на сигареты в дешевом сегменте будет более заметным, чем в премиальном, пишет Лайф.
Стоит отметить, что недавно ученые выяснили, через какое время восстанавливается организм бывшего курильщика. Оказалось, что сердечно-сосудистая система первая реагирует на изменения. Уже через 20 минут после прекращения потребления никотина, кровяное давление приходит в норму.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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