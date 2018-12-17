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Россиянам напомнили о новых льготах 

Рамблер + ещё 1 5 часов назад
С первого дня 2019 года российские предпенсионеры смогут рассчитывать на льготы, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России.
В конце сентября Госдума окончательно одобрила проект закона о повышении пенсионного возраста. Среди прочего он подразумевает законодательное закрепление понятия «предпенсионный возраст». Достигшими его будут считаться те россияне, кому осталось пять лет до достижения пенсионного возраста.
С 1 января 2019-го возраст выхода на пенсию вырастет для женщин до 55,5 года, для мужчин — до 60,5 года. Следовательно, предпенсионерами станут те женщины, которым исполнилось 50,5 года, и 55,5-летние мужчины.
Людям предпенсионного возраста полагается ряд льгот. Среди них — защита от преднамеренного увольнения и два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации.
Кроме того, возраст предоставления положенных пенсионерам налоговых льгот не вырос вместе с возрастом выхода на пенсию. То есть от уплаты налогов на имущество и земельного на шесть соток будут освобождены 55-летние женщины и 60-летние мужчины.
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