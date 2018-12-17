Россиян обложат пошлиной за покупки дороже 500 евро за границей

С 1 января 2019 года за провоз в Россию купленных за границей товаров на сумму более 500 евро придется заплатить пошлину. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

Как стало известно изданию, пошлину нужно будет заплатить тем, кто пересекает границу на автомобильном, железнодорожном и морском транспорте. Размер пошлины составит 30% от стоимости товара. Мера вводится для ограничения так называемого «челночного бизнеса».

«Ограничения не коснутся личных вещей, которые россияне, отправляясь за рубеж, взяли с собой. Отличать купленное за границей от багажа таможня будет «на глаз»», — говорится в материале газеты.

Федеральной таможенной службе пояснили, что существует общепринятая практика определения товаров, которые были в пользовании. Учитываются сезонность, признаки износа и стирки, наличие или отсутствие бирок и ярлыков.

Кроме того, с Нового года будет действовать и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 килограммов вместо 50.

Эксперты скептически отнеслись-ка инициативе, назвав введение пошлины за ввоз товаров на сумму более 500 евро жесткой мерой. По словам преподавателя Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галины Кузнецовой, турист со средним достатком может быть одет дороже 500 евро. Кроме того, многие россияне специально ездят в другие страны на шопинг, например, популярностью пользуется Финляндия. Определять, какие из новых вещей были куплены для себя, а какие ввозятся для перепродажи, будет проблематично. Она также высказала мнение, что эта мера не решит проблему «серого импорта».