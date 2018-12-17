Ставки по ипотеке могут вырасти на 0,5 п.п. после решения ЦБ

Ипотека в РФ может подорожать в среднем на 0,5 процентного пункта после решения ЦБ по ключевой ставке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Совет директоров ЦБ в пятницу второй раз за год принял решение повысить ключевую ставку — до 7,75% годовых. В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте, по 0,25 процентного пункта, взяв паузу на несколько месяцев. При этом Банк России сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки. Такое решение будет приниматься с учетом динамики инфляции и экономики страны, а также внешних рисков и реакции на них финансовых рынков.

"Наметившийся с августа тренд на рост ипотечных ставок с высокой вероятностью усилится после повышения ключевой. В связи с этим средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам превысит 10% уже в первой половине 2019 года", — полагает ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Ставки по ипотеке будут повышены, но в среднем не более чем на 0,25-0,5 процентного пункта, полагает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. По ее мнению, это может еще больше усилить спрос на ипотечные кредиты со стороны населения, выдача которых растет на фоне последовательного повышения процентных ставок.

По последним данным госкомпании "Дом.РФ", средняя ипотечная ставка в России сохранилась в октябре на рекордно низком уровне — 9,41%. Объем выдачи ипотеки в России, по данным ЦБ, вырос за десять месяцев 2018 года на 58% и достиг 2,37 триллиона рублей.

Опрошенные РИА Новости крупнейшие банки пока не собираются повышать ставки. Исключением стал ВТБ, который планирует увеличить ставки по ипотеке.