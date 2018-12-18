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Тарифы ЖКХ могут вырасти на 3% 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Коммунальные тарифы могут вырасти в России на 3% из-за попыток Министерства энергетики не позволить им расти, заявил «Газете.ru» эксперт Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.
Ранее Минэнерго подготовило проект постановления правительства, которое в случае принятия обяжет юридические лица платить за резервируемую максимальную мощность электроэнергии, а не за фактически потребленную, как сейчас.
В ведомстве отмечали, что в 2010-2016 годах коммунальные, ресурсоснабжающие и другие компании потребили лишь 12% поставленной сетевой мощности — 7,5 гигаватта против 65 гигаваттов.
Это, считают в министерстве, приводит к росту объемов строительства объектов электросетевого хозяйства, что является одной из причин роста энерготарифов.
По этой причине Минэнерго предложило дать таким юрлицам экономический стимул перераспределять неиспользуемые резервы мощности — вынудить их платить больше. До 1 января 2020 года — 5% от стоимости объема резерва, до 1 января 2021-го — 10%, до 1 января 2022-го — 15%, до 1 января 2022-го — 20%, далее — 60%.
По словам эксперта группы ОНФ «Качество жизни» Арсения Беленького, принятие этого постановления потребует от юридических лиц дополнительных расходов в размере 30-80 миллиардов рублей ежегодно, которые будут компенсированы за счет повышения коммунальных тарифов на 3%.
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