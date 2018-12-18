Запасы выйдут боком: как вырастут тарифы ЖКХ

К 2024 году Минэнерго намерено переложить издержки по содержанию сетей на плечи потребителей электроэнергии. Речь идет в том числе о промышленных предприятиях, тепловых станциях и водоканалах. В итоге заплатят конечные потребители продукции, то есть простые граждане. Иного способа взимать дополнительные средства за неиспользованную электроэнергию, как через тариф, нет, предупреждают эксперты. Рост тарифов на ЖКХ может составить 3%.

Минэнерго разместило на федеральном портале нормативно-правовых актов постановление правительства, по которому юрлица обязуются оплачивать не только фактически потраченную электроэнергию, но и резервируемую максимальную мощность.

Дело в том, объясняется в материалах к инициативе, что сегодня сетевая организация обязана обеспечить предоставление услуг по передаче в рамках максимальной мощности, которую потребитель заказал в процессе технологического присоединения. Но при этом ресурсники, коммунальщики и предприятия заявляют излишние объемы сетевой мощности, не неся дополнительных издержек.

«А далее такие потребители используют лишь половину, а то и меньше тех объемов мощности, которые зарезервировали под свои энергопринимающие устройства при технологическом присоединении. Так, за период с 2010 г. по 2016 г., согласно актам по технологическому присоединению, потребители получили сетевую мощность, равную 65 ГВт, при этом фактическая потребляемая мощность составляет 7,5 ГВт, что соответствует 12% от заявленной», — говорится в сводном отчете к проекту постановления.

Там же обращается внимание, что отсутствие механизма экономического стимулирования потребителей к перераспределению, отказу от длительно неиспользуемых резервов сетевой мощности приводит к росту объемов строительства объектов электросетевого хозяйства для энергоснабжения новых потребителей вместо использования незагруженных сетевых мощностей.

«Неблагоприятные последствия от сложившейся ситуации касаются всех потребителей и выражаются в росте тарифов по передаче электрической энергии», — говорится в документе.

Поэтому предлагается: если ситуация не изменилась и потребитель не начал потреблять больше электроэнергии, не перераспределил и не отказался от имеющихся резервов в пользу других, а резерв при этом превышает 40%, то плата за услуги для него увеличивается на определенный процент от стоимости объема резерва.

Для начала до 1 января 2020 года указанный процент оплаты резерва составит 5%, а c 1 января 2020 по 1 января 2021 год — 10%. Затем коэффициент оплаты резерва составит 15%. С 2022 года речь будет идти о 20%, с 2023 года — о 60%.

«В проекте дано поручение Минэнерго не позднее 1 июля 2022 года пересмотреть нормативную базу под полный переход на оплату максимальной мощности с 1 января 2024 года», — говорится в сводном отчете.

Мнения экспертов относительно инициативы и ее последствий разделились.

Эксперт группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта Арсений Беленький считает, что проект постановления плохо проработан, в том числе в тарифной части, и скорее учитывает интересы сетевых организаций.

«Прогнозируемый размер дополнительных расходов, которые будет необходимо покрыть из тарифа, составит от 30 млрд рублей до 80 млрд рублей в год, что приведет к необходимости повысить тарифы на коммунальные услуги на 3% по всей стране», — сказал он.

Также Беленький не исключает рост на другие услуги, в том числе и электроэнергию.

Депутат Дмитрий Ионин считает, что «при расчетах через управляющие компании и ТСЖ создается угроза дополнительной финансовой нагрузки, которую будут раскидывать на жителей».

Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, напротив, считает предложенную Минэнерго схему вполне справедливой, потому как если потребитель заявил какой-то объем мощности, но не израсходовал ее, значит компания не получила денег за всю предоставленную энергию.

По словам генерального директора «Бурмистр.ру» Юрия Кочеткова, на плечи людей нагрузка не ляжет, а вот промышленным предприятиям, которых постановление и относит к потребителям, во избежание денежных потерь придется угадывать необходимый объем мощности.

Как пояснили «Газете.Ru» в Минэнерго, поскольку речь идет о проекте постановления правительства, а не федеральном законе, документ не предполагает увеличение платежей, а предусматривает перераспределение совокупного платежа между потребителями с учетом фактического использования зарезервированного за потребителями объема сетевого резерва. Поэтому для граждан изменений не будет, заверили там.

«По проекту для потребителей, больше года не использующих более 40% зарезервированной за ними мощности, предполагается экономическая мотивация в виде 5% оплаты величины резерва — разницы между заказанной у сетевой компании мощности и фактически потребляемой мощности. При этом потребитель может в любой момент в одностороннем порядке снизить величину максимальной мощности либо перераспределить ее с иным потребителем», — сказали в ведомстве.

«Газета.Ru» отправила запрос в ФАС о том, как законопроект может привести к росту тарифов для россиян, но ведомство «не комментирует» эту тему.

Между тем сообщество потребителей энергии уже бьет тревогу, направив в комитет по энергетики Госдумы письмо. Заключение сообщества имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В письме сообщается, что российское правительство неоднократно отклоняло предлагаемую Министерством энергетики редакцию проекта и давало поручение проработать предложения. Но на протяжении пяти лет ведомство настаивает на своих поправках.

«Проект Минэнерго России технологически и экономически не обоснован, базируется на ошибочном представлении о функционировании электросетевого комплекса и не позволяет достичь заявленных целей о повышении эффективности использования сетевой инфраструктуры», — говорится в заключении.

Более того, общественники считают, что предлагаемый расчет резерва от величины максимальной мощности не связан с реальным объемом и стоимостью созданных и содержащихся для потребителя объектов.

В случае принятия проекта постановления в данной редакции генераторы будут вынуждены нести дополнительные расходы на оплату услуг по передаче. В итоге потребители, в том числе и сетевые компании, оплатят эти расходы в стоимости электроэнергии, и в какой-то части — в цене тепловой энергии, сообщили в пресс-службе сообщества.