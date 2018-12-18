Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.15
76.00
76.30
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.25
76.50
Индексы и котировки Brent
57.52
–0.24 Золото
1247.31
+0.06 РТС
1106.46
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.1362
+0.0017
03.12
1.1345
16.12
05.12
23.11

Путин ввел запрет на уличные табло с курсом валют 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле, запрещающие размещать на улицах электронные табло с указанием курсов валют. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С инициативой запрета уличных информационных носителей, на которых указаны курсы валют, выступил ЦБ РФ. Как рассказали в Центробанке, информацию с обменным курсом за пределами помещений чаще всего размещают незаконные точки, где часто обманывают клиентов.
Принят закон о контроле за снятием наличных
В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был принят сначала Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.
Согласно закону, информационные стенды с указанием курса валют могут размещаться только внутри помещений, где находится уполномоченный банк и таким образом, чтобы доступ к ней открывался только из здания.
Комментарии325
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба цен на нефть оказалась в зависимости от РФ
Госдума приняла закон об отмене запрета на рекламу пива1
Немецкий бизнес поддержал отказ от доллара
Венесуэла столкнулась с угрозой дефолта
Доллар превысил 67 рублей33
Видео
04:06
Доллар превысил 67 рублей
Рынки
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
04:06
Путин ввел запрет на показ россиянам курсов валют
Личный счет Политика
03:23
Американцы сделали ставку на рубль
Рынки
04:33
Россия опять покупает бумаги США
Экономика Статьи
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
12:17
США провоцируют экономическую катастрофу
Экономика Статьи
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение