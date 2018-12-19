Путин запретил показывать россиянам курсы валют

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Путин ввел запрет на уличные табло с курсом валют 

Рамблер + ещё 18 44 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле, запрещающие размещать на улицах электронные табло с указанием курсов валют. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С инициативой запрета уличных информационных носителей, на которых указаны курсы валют, выступил ЦБ РФ. Как рассказали в Центробанке, информацию с обменным курсом за пределами помещений чаще всего размещают незаконные точки, где часто обманывают клиентов.
Принят закон о контроле за снятием наличных
В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был принят сначала Госдумой, а затем одобрен Советом Федерации.
Согласно закону, информационные стенды с указанием курса валют могут размещаться только внутри помещений, где находится уполномоченный банк и таким образом, чтобы доступ к ней открывался только из здания.
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