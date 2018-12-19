Путин запретил показывать россиянам курсы валют

Путин ввел запрет на уличные табло с курсом валют

Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о валютном регулировании и валютном контроле, запрещающие размещать на улицах электронные табло с указанием курсов валют. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С инициативой запрета уличных информационных носителей, на которых указаны курсы валют, выступил ЦБ РФ . Как рассказали в Центробанке, информацию с обменным курсом за пределами помещений чаще всего размещают незаконные точки, где часто обманывают клиентов.

В декабре 2018 года закон, предоставляющий ЦБ право регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был принят сначала Госдумой , а затем одобрен Советом Федерации

Согласно закону, информационные стенды с указанием курса валют могут размещаться только внутри помещений, где находится уполномоченный банк и таким образом, чтобы доступ к ней открывался только из здания.