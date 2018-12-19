Бензин, сигареты, вино: что подорожает в 2019-м

«Известия». Центробанке назвали группы товаров, которые подорожают в 2019 году. Изменится стоимость бензина, сигарет и алкоголя, автомобилей. По словам экспертов, как следствие, скорее всего, взлетят ценники на одежду и обувь, бытовую технику, а также продукты питания, передают

Причин подорожания несколько, говорится в отчёте ЦБ. Это и рост акцизов, и ускорение инфляции, и повышение НДС. Поэтому топливо и табак вырастут в цене на 4,6%, алкоголь — на 0,9%, автомобили — на 0,2%.

Впрочем, эксперты уверяют, что изменение цен на бензин отразится на стоимости всех остальных товаров, поскольку транспортировка является неотъемлемой частью любого производства. Как следствие, подорожают бытовая техника, электроника, обувь, одежда, хлеб, фрукты и овощи.