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Бензин, сигареты, вино: что подорожает в 2019-м 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Центробанке назвали группы товаров, которые подорожают в 2019 году. Изменится стоимость бензина, сигарет и алкоголя, автомобилей. По словам экспертов, как следствие, скорее всего, взлетят ценники на одежду и обувь, бытовую технику, а также продукты питания, передают «Известия».
Причин подорожания несколько, говорится в отчёте ЦБ. Это и рост акцизов, и ускорение инфляции, и повышение НДС. Поэтому топливо и табак вырастут в цене на 4,6%, алкоголь — на 0,9%, автомобили — на 0,2%.
Впрочем, эксперты уверяют, что изменение цен на бензин отразится на стоимости всех остальных товаров, поскольку транспортировка является неотъемлемой частью любого производства. Как следствие, подорожают бытовая техника, электроника, обувь, одежда, хлеб, фрукты и овощи.
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