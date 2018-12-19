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Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«В ноябре объём «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве вырос на 8,4% по сравнению с октябрьским значением и достиг отметки в 23,2 тысячи рублей», — указано в сообщении.
При этом среднегодовое значение индекса составило 23 тыс. рублей.
В июне объём свободных денег у россиян составил 29,7 тысячи рублей.
RT на русском: последние новости
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