Исследование показало увеличение объёма свободных денег у россиян

Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ноябре объём «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве вырос на 8,4% по сравнению с октябрьским значением и достиг отметки в 23,2 тысячи рублей», — указано в сообщении.

При этом среднегодовое значение индекса составило 23 тыс. рублей.

В июне объём свободных денег у россиян составил 29,7 тысячи рублей.