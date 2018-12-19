Принят закон об отмене роуминга в России

Госдума приняла закон, согласно которому в 2019 году будет отменён внутринациональный роуминг, сообщает ТАСС . Инициатива депутатов от «Справедливой России» была принята, несмотря на «жёсткое сопротивление» сотовых операторов.

«Они уверяли, что сами отменят роуминг. Говорили об этом более года, а мы настаивали — пока не примем закон, они не пошевелятся», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Парламентарий уверяет, что после того как документ вступит в силу, абоненты сэкономят 36 млрд рублей только за 2019 год.

В законопроекте сказано, что с 1 июня 2019 года оператор должен установить для абонента одинаковую стоимость услуг независимо от того, в какой регион он звонит и к какой точке России «привязан» его номер.

Также в документе уточняется, что оплачивается только исходящий вызов. Все входящие бесплатны.