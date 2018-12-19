Принят закон об отмене роуминга в России 

Госдума приняла закон, согласно которому в 2019 году будет отменён внутринациональный роуминг, сообщает ТАСС. Инициатива депутатов от «Справедливой России» была принята, несмотря на «жёсткое сопротивление» сотовых операторов.
«Они уверяли, что сами отменят роуминг. Говорили об этом более года, а мы настаивали — пока не примем закон, они не пошевелятся», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.
Парламентарий уверяет, что после того как документ вступит в силу, абоненты сэкономят 36 млрд рублей только за 2019 год.
В законопроекте сказано, что с 1 июня 2019 года оператор должен установить для абонента одинаковую стоимость услуг независимо от того, в какой регион он звонит и к какой точке России «привязан» его номер.
Также в документе уточняется, что оплачивается только исходящий вызов. Все входящие бесплатны.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый закон сделает доступнее общение между родственниками, проживающими в разных концах страны.