Российские компании поднимут зарплаты только топ-менеджерам

Российские работодатели заявили о готовности повышать зарплату только руководителям и опытным высококвалифицированным сотрудникам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что квалифицированные топ-менеджеры в России в дефиците, поэтому компании готовы тратить на них больше ресурсов.

Из статистики hh.ru следует, что в 2018 году для россиян, которые находятся в профессии более шести лет и занимают не стартовые должности, зарплаты в основном росли.

Зарплаты начинающих карьеру россиян в этом году оставались неизменными или снижались. Зарплаты новичков росли только в нефтегазовом секторе (на 15,4 процента, до 37,5 тысячи рублей), в здравоохранении (на 16,7 процента, до 35 тысяч) и юриспруденции (на 8,3 процента, до 32,5 тысячи).

Лидерами по повышению зарплат для топ-менеджеров стали IT-сфера, нефтегазовая отрасль и образование: зарплаты руководителей в этих сферах стали больше на 13,6 процента, 7,5 процента и 33,3 процента соответственно. Средняя зарплата IT-эксперта за год выросла со 110 до 125 тысяч рублей, специалиста в нефтегазовом секторе — с 87,5 до 94,05 тысячи рублей, а сотрудника сферы образовании — с 60 до 80 тысяч рублей.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев пояснил газете, что со временем ответственность топ-менеджеров возросла. Теперь им нужно вырабатывать сложные, многоплановые стратегии, что и стало причиной разрыва дохода с рядовыми сотрудниками.

Ранее « Российская газета » писала, что россияне с самыми высокими зарплатами живут на севере страны и в Москве, а работают они в сфере воздушного или космического транспорта. Работники этих сфер получают по 161,7 тысячи рублей в месяц в среднем.

За ними следуют сотрудники компаний, добывающих сырую нефть и природный газ (123,1 тысячи рублей).