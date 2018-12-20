Россиянам пророчат падение доходов и безработицу

Росстат опубликовал свежую порцию весьма неутешительной статистики. По данным ведомства, реальные доходы россиян в ноябре упали на 2,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В сумме за 11 месяцев они снизились на 0,1%. И это — невзирая на рост показателя в начале года.

Доходы — минус, безработица — плюс

Стоит отметить, что Росстат пересмотрел прошлогодние расчеты: теперь снижение реальных доходов в 2017-м оценивается в 1,2% вместо прежних 1,7%. На этом фоне ухудшилась и динамика за текущий год. Но в результате он имеет все шансы стать пятым годом подряд снижения реальных доходов. В 2016 году реальные доходы упали на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%.

При этом в номинальном выражении доходы населения в ноябре выросли на 3% — до 32 тыс. 322 рублей. А рост средней заработной платы составил 8,6% в номинальном и 4,6% в реальном выражении к ноябрю 2017 года. По данным ведомства она достигла 42 тыс. 750 рублей. За январь-ноябрь зарплаты выросли на 10,3% в номинальном выражении к прошлому году и на 7,4% в реальном.

Незначительно увеличилась и общая численность безработных — до 3 млн 654 тыс. человек или 4,8%. В октябре показатель составлял 4,7%, в сентябре достигал исторического минимума в 4,5% после 4,6% в августе и 4,7% с мая по июль. Правда, в зимне-весенний период безработица была еще выше — от 5,2% в январе до 4,9% в апреле. А летнее снижение показателя в Росстате объясняют сезонной занятостью.

По итогам года Минэкономразвития прогнозирует снижение уровня безработицы до 4,8% с 5,2% в 2017 году. В 2019 году министерство ожидает уровень безработицы также на уровне 4,8%, а в 2020—2021 годах — дальнейшее его падение до 4,7%.

Вместе с тем, исследования от компаний, которые работают на рынке труда, особого оптимизма не внушают. Так, по данным портала Rabota.ru, в будущем году 23% работодателей предполагают сократить штат, а расширять — всего 18%. Чуть веселее данные от рекрутинговой компании Hays в России. По ее оценкам, в 2019-м сокращать персонал планируют 3% организаций, искать замены — 48%, дополнять штат — 42%. Еще 7% заявили о заморозке всех текущих проектов по найму сотрудников.

Нет роста — нет прибавки

Российская экономика на пороге стагнации. В таких условиях ожидать кардинального улучшения благосостояния населения не приходится, констатирует эксперты. Для этого необходим ежегодный рост ВВП как минимум на 4−5%.

«Вялый рост экономики сопровождается таким же вялым ростом производительности труда. При этом естественно, что не растет занятость, и не растут доходы», — отмечает доктор экономических наук Сергей Пятенко.

На самом деле, полагает он, доходы россиян приходят в соответствие с положением экономики. Нельзя иметь, условно говоря, 50-ю экономику по уровню развития, и быть на 25-м месте по доходам. Но в какой-то момент в России было примерно так. Поэтому процесс коррекции доходов россиян был неизбежен, вот он и идет уже несколько лет.

«Пожалуй, еще пару-тройку лет, и ему надлежит остановиться. Если еще несколько лет экономика будет расти темпами 2% в год, а доходы — на уровне нуля, то мы примерно окажемся там, где и должны быть», — утешает эксперт.

По его мнению, уровень доходов в значительной степени зависит и от самих граждан. Безусловно, есть ситуации действительно сложные. Но во многих случаях за безденежьем скрывается собственная лень и инертность.

«Моя историческая родина — Ялта. Там это очень наглядно видно. Полно народу, который рассказывает, что работать негде, а в то же время есть куча людей, которые исхитряются зарабатывать. Из одного ресторана вас будут в 9 вечера выгонять, потому что они за праздники устали, и хотят закрыться, а в соседнем ресторане можно досидеть до 5 утра», — рассказывает Пятенко.

Плюс налоги

Государственная политика экономическому росту тоже никак не способствует, скорее, наоборот. Эксперты единодушны в том, что повышение налогов в кризис — большая ошибка. Напротив, их надо сокращать, тем более что фискальная нагрузка в России и так достаточно тяжела. Но даже в таких условиях власти не могут усмирить свое желание накапливать резервы, говорит профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Правительство планирует профицитный бюджет, напоминает он, то есть пытается изъять из экономики в результате налоговых и прочих мер доходы, свыше тех, что необходимы для поддержания текущих расходов государства. Это обескровит экономику и лишит ее стимулов для формирования роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Эти средства могли быть потрачены в качестве инвестиций в развитие, но будут изъяты в государственный бюджет. А собственные расходы государства, как правило, характеризуются низкой степенью эффективности, либо вообще не являются инвестиционными и не связаны с формированием долгосрочных положительных денежных потоков.

Также не способствуют росту экономики инфляционные ожидания и ужесточение денежно-кредитной политики. Повышение ключевой процентной ставки приведет к подорожанию кредитов для юридических и физических лиц и, соответственно, снижению объема кредитования, тем самым к дальнейшему падению платежеспособного спроса, в том числе на российскую продукцию.

Не было бы хуже

В будущем году падение доходов может ускориться, считает Ордов.

«Мы видим негативные тенденции на рынке нефти. Мы видим, что начинают сдуваться пузыри на мировых финансовых рынках. Российский рынок какое-то время может постоять в стороне, но существует временной лаг, после которого воздействие внешних негативных факторов отразится на российской экономике так же драматично, как и на мировых рынках. Девальвация рубля в следующем году высоко вероятна. И это тоже будет являться очередным фактором снижения жизненного уровня и реальных доходов», — перечисляет эксперт.

Намного быстрее доходы населения падать не станут, скорее, динамика будет нулевая, прогнозирует, в свою очередь, Пятенко. Россияне переживали период, когда сильно падали не только доходы, но и цены на нефть, добавляет он, а сейчас все-таки по всем признакам, по крайней мере, резко падать она не должна. Впрочем, и роста благосостояния ожидать, конечно, не приходится.

«Для многих компаний следующий год может оказаться сложнее ткущего, и это лишь усугубит проблемы с невыплатами зарплат, банкротствами, потерей рабочих мест. К этому надо готовиться», — призывает Ордов.

Эксперты советуют не отказываться от любой возможности подработать, даже за скромные деньги. И уже сейчас люди должны задуматься о том, как сокращать расходы, чтобы они соответствовали доходам. Если есть кредиты и возможность погасить их досрочно, лучше так и сделать. И уж точно не следует пытаться заместить собственные выпадающие доходы кредитными ресурсами.

«Не стоит рассчитывать на то, что текущее снижение доходов имеет краткосрочный характер. Попытка заменить отсутствующие доходы кредитами с целью перебиться на какое-то время, а там посмотрим, в 2018 году для многих людей уже закончилась, либо закончится в ближайшее время большими проблемами в части невыплат или просрочки по этим долгам, и встречей с коллекторами», — предупреждает Ордов.