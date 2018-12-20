Путин рассказал о росте тарифов ЖКХ

Президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции задали вопрос о росте тарифов ЖКХ, введении налога на самозанятых и повышении НДС. «Не слишком ли большая нагрузка на россиян», — спросили у президента.

Путин напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ вырастут всего на 4,1 процента, хотя и в два этапа. Это соответствует стандартному росту платы за коммунальные услуги. Путин добавил, что рост тарифов необходим, чтобы обеспечить нормальное функционирование этой сферы.

Из-за роста НДС с 18-и до 20 процентов власти решили поднять плату за услуги ЖКХ на 1,7 процента с 1 января 2019 года. С 1 июля тарифы будут дополнительно проиндексированы на 2,4 процента к январю.