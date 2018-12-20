Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.35
$
67.55
77.20
77.25
Прогноз
24.12 – 31.12
$
68.37
76.80
Индексы и котировки Brent
55.29
–0.31 Золото
1255.85
–0.01 РТС
1092.99
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
20.12
1.1462
+0.0117
05.12
1.1345
18.12
07.12
26.11

Путин рассказал о росте тарифов ЖКХ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной пресс-конференции задали вопрос о росте тарифов ЖКХ, введении налога на самозанятых и повышении НДС. «Не слишком ли большая нагрузка на россиян», — спросили у президента.
Путин напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ вырастут всего на 4,1 процента, хотя и в два этапа. Это соответствует стандартному росту платы за коммунальные услуги. Путин добавил, что рост тарифов необходим, чтобы обеспечить нормальное функционирование этой сферы.
Из-за роста НДС с 18-и до 20 процентов власти решили поднять плату за услуги ЖКХ на 1,7 процента с 1 января 2019 года. С 1 июля тарифы будут дополнительно проиндексированы на 2,4 процента к январю.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил возможность запрета доллара в России
Путин высказался о повышении пенсионного возраста2
«Нечего на зеркало пенять»: как Путин ответил Кудрину1
МВФ поставил Киеву ряд условий
Путин объяснил рост НДС7
Видео
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
00:43
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Личный счет Экономика
26:06
«Россия встречает год трясучки»
Экономика Статьи
02:09
Литва покусилась на деньги россиян
Экономика В мире
01:45
Китай отказался капитулировать перед США
Экономика Азия
00:32
Путин запретил показывать россиянам курсы валют
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение