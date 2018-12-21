Приставы объявили «предновогоднюю охоту» на должников 

В преддверии новогодних праздников столичные судебные приставы собираются открыть "охоту" на злостных неплательщиков налогов, передаёт News.ru. Тем, кто еще не разобрался с долгами, авторы статьи советуют быть осторожнее в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах.
Акция под названием «Узнай о своих долгах» намечена на 25-26 декабря. Уже точно, что специальные группы судебных исполнителей появятся в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский», а также на железнодорожных вокзалах: Белорусском, Ленинградском, Ярославском, Казанском, Киевском и Курском. Кроме того, на предмет неуплаты налогов москвичей будут проверять в пяти торговых центрах. Каких имен, пока неизвестно.
Аналогичные рейды примерно в эти же даты пройдут и в других крупных городах страны.
Несмотря на то, что официальной целью акции является «информирование и правовое просвещение граждан», авторы статьи указывают, что приставы также будут «повышать сознательность россиян». А значит тем, кто попадётся в эти дни исполнителям, погашения долгов перед налоговой службой не избежать.