ЦБ озвучил решение по потребительским кредитам

Центробанк России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Нововведение распространяется на кредиты, которые банки будут предоставлять после 1 апреля по ставкам от 10 до 30%, сообщается на сайте ЦБ.

Как отмечает регулятор, «текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне замедления снижения полной стоимости потребительских кредитов приводят к росту долговой нагрузки населения».

По мнению эксперта, это вполне оправданная мера, которая поможет замедлить рост потребительского кредитования. Банкам, чтобы выдавать такие кредиты, потребуется иметь больше капитала, запас которого есть не у всех, сообщает РБК.

Старший директор Fitch Александр Данилов отмечает, что быстрый рост кредитования в последние полтора-два года, который происходит на фоне стагнации и периодического сокращения реальных доходов населения, ведет к росту закредитованности.