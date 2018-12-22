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ЦБ озвучил решение по потребительским кредитам 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Центробанк России принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Нововведение распространяется на кредиты, которые банки будут предоставлять после 1 апреля по ставкам от 10 до 30%, сообщается на сайте ЦБ.
Как отмечает регулятор, «текущие темпы роста ссудной задолженности, превышающие рост доходов населения в номинальном выражении, на фоне замедления снижения полной стоимости потребительских кредитов приводят к росту долговой нагрузки населения».
По мнению эксперта, это вполне оправданная мера, которая поможет замедлить рост потребительского кредитования. Банкам, чтобы выдавать такие кредиты, потребуется иметь больше капитала, запас которого есть не у всех, сообщает РБК.
Старший директор Fitch Александр Данилов отмечает, что быстрый рост кредитования в последние полтора-два года, который происходит на фоне стагнации и периодического сокращения реальных доходов населения, ведет к росту закредитованности.
«Это чревато ростом просрочки и проблемами для банков, особенно если, не дай бог, будет очередной кризис в экономике», — считает он.
Комментарии22
Личный счет , Компании , Александр Данилов , Центральный банк России , Fitch Ratings
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