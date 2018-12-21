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ЦБ повысит надбавки по потребкредитам 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Банк России повысит на 30% надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Решение распространяется на заём, выдаваемый по ставкам от 10 до 30%.
Меры начнут действовать с 1 апреля 2019 года, информирует сайт Центробанка.
«Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования», — говорится в сообщении регулятора.
Решение приведёт к увеличению расходов на создание резервов по выданным ссудам, что делает кредитование менее выгодным.
Как писал News.ru ранее, Минэкономразвития предложило оставлять россиянам прожиточный минимум при взыскании долгов. Таким образом ведомство хочет защитить более двух миллионов малоимущих должников.
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