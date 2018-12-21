ЦБ повысит надбавки по потребкредитам

Банк России повысит на 30% надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Решение распространяется на заём, выдаваемый по ставкам от 10 до 30%.

Меры начнут действовать с 1 апреля 2019 года, информирует сайт Центробанка.

«Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования», — говорится в сообщении регулятора.

Решение приведёт к увеличению расходов на создание резервов по выданным ссудам, что делает кредитование менее выгодным.