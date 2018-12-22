Эксперты рассказали о ценах на новогодние деликатесы

Самая высокая цена на красную икру была зафиксирована на юге России, на крабовое мясо — в Сибири, а на коньяк — на Дальнем Востоке.

Специалисты компании «Платформа ОФД» рассказали о средних розничных ценах на новогодние деликатесы во всех федеральных округах России. В новогоднюю корзину вошли шесть продуктов: красная икра, хамон, крабовое мясо, мидии, устрицы и коньяк Hennessy. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что самые высокие цены на красную икру в первые две недели были зафиксированы в Южном федеральном округе — 4 760,4 рубля за килограмм. В Сибирском федеральном округе килограмм икры стоил 4 633,49 рубля, в ЦФО — 4 670 рублей. Самая дешевая красная икра была в Дальневосточном федеральном округе. Один килограмм деликатеса стоил в среднем 4 173,2 рубля.

Согласно исследованию, самые дорогие устрицы и мидии продавались в Южном ФО — 421 рубль за одну устрицу и 252,1 рубля за 200 граммов мидий. В ЦФО последние стоили 2 227, 9 рубля за штуку, а на Урале — в среднем 153,2 рубля за 200 грамм.

Подчеркивается, что самые высокие цены на мидии были зафиксированы на Кубани и в Крыму, где есть их собственное производство.

Эксперты подчеркивают, что в декабре по сравнению с предыдущим месяцем цены на моллюсков резко снизились. В ноябре текущего года их средняя стоимость по России составляла 330,2 рубля, а в первой половине декабря — 206, 9 рублей.

Самые высокие цены на бутылку коньяка Hennesy были найдены в Дальневосточном и Центральном федеральных округах — 3 665, 8 рубля и 3 644, 8 рубля соответственно. Самые дешевые бутылки этого коньяка стоили в Сибири 2 246 рублей.

Самый дорогой хамон был зарегистрирован на юге России. Там свиной окорок стоил 2 745, 9 рубля за килограмм. А вот в Сибири деликатес стоил 998,7 рубля за килограмм.