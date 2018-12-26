Как заработать на курсе валют в новогодние праздники

Аналитик Forex Club Дмитрий Лемаев в интервью « Российской Газете рассказал , как жители смогут подзаработать на дальнейшем ослаблении рубля. Финансист уверяет, можно попробовать сыграть на прогнозируемом росте курса иностранных валют в начале 2019 г.

В уходящем году рубль подешевел на 15 процентов по отношению к доллару и на 10% по отношению к евро. В том, что национальная российская валюта продолжит падать, Лемаев не сомневается.

Во-первых, аналитики прогнозируют дальнейший упадок цен на нефть на мировых рынках, к которой напрямую привязан рубль. Во-вторых, с 1 января на 2% повышается НДС. И, наконец, Центробанк решил возобновить покупку валюты на внутреннем рынке для нужд Минфина

Всё это, по мнению финансиста, неизбежно приведёт к тому, что доллар в начале следующего года подорожает до 70 рублей, евро до 80 рублей.

Лемаев отмечает, предприимчивые россияне могут на этом подзаработать, если в ближайшее время переведут накопления в иностранную валюту. Однако аналитик подчёркивает, что это имеет смысл делать, если накоплена достаточно крупная сумма. Операция с малым количеством денег может ничего не принести, а то и вовсе оказаться убыточной.