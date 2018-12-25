Крым введет дифференцированные тарифы на воду в 2019 году

Депутаты парламента Крыма на заседании во вторник приняли постановление, которое предусматривает поэтапный ввод дифференцированных тарифов на питьевую воду для населения с 2019 года, исходя из норм ее потребления.

Власти Крыма с 1 сентября по 31 декабря 2017 года ввели льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения в размере 35 рублей за один кубометр воды. Позже тарифы на воду в Крыму были снижены до 31,55 рублей за один кубометр. В конце октября Аксенов сообщал в Facebook, что в 2019 году льготные тарифы на водоотведение и питьевую воду в Крыму сохранятся, несмотря на увеличение НДС.

"Предлагается принять постановление по внесению мер в части стимулирования потребителей к экономному расходованию воды. Основную часть населения, которая потребляет экономно ресурс, этот вопрос не затрагивает, даже у некоторых будет снижение по оплате за услуги водоснабжения. Те, кто потребляет свыше норматива, мы предлагаем применять [повышенный] коэффициент", — сказал врио министра ЖКХ Крыма Энвер Аблаев, представляя проекта постановления, и добавил, что повышение тарифа может затронуть около 15% населения, тогда как по пониженному за воду будут платить более половины абонентов.

В пояснительной записке к принятому постановлению уточняется, что принятая мера направлена на "стимулирование потребителей к экономному расходованию питьевой воды в условиях дефицита водных ресурсов на территории Республики Крым". При потреблении свыше 5 кубометров воды в месяц из расчета на одного человека тариф увеличится в 1,53 — 2,5 раза. Для потребителей, которые используют менее 3 кубометров воды в месяц, будет применен понижающий коэффициент и тариф на воду для них сократится на 20%. При потреблении от 3 до 5 кубометров воды в месяц на человека тариф не изменится.

В пояснительной записке также говорится, что установление дифференцированных тарифов на воду запланировано на 2019 год и будет проходить поэтапно по заявкам госпредприятия "Вода Крыма" (отвечает за поставку воды населению республики).

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель. Кроме того, именно недостаток воды, ранее поступавшей за счет канала, привел к тому, что в конце августа в атмосферу попали вещества из кислотного накопителя на севере Крыма, куда предприятия химотрасли сливали отходы.