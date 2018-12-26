Судебные приставы проведут всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах»

Судебные приставы в среду проведут всероссийскую акцию "Узнай о своих долгах", сообщила пресс-служба ФССП.

"В рамках акции судебные приставы проведут информационные мероприятия в общественных местах с целью правового просвещения россиян и повышения их сознательности в вопросах своевременной и добровольной оплаты задолженности, научат пользоваться электронными ресурсами ФССП России — "Банком данных исполнительных производств" и "Личным кабинетом стороны исполнительного производства", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что разработанные ФССП электронные сервисы позволяют пользователям в любое время получать актуальную информацию о наличии задолженности и оплачивать ее онлайн, направлять судебным приставам свои обращения и заявления.

"Для информирования жителей и гостей Москвы 26 декабря судебные приставы откроют свои мобильные пункты на шести железнодорожных вокзалах столицы: Белорусском, Ленинградском, Ярославском, Казанском, Киевском, Курском. В аэропорту Домодедово к ним присоединятся коллеги из Подмосковья. Судебные приставы также проведут акции в двух многофункциональных и пяти торговых центрах Московской области", — уточнили в ведомстве.

Подобные мероприятия в рамках акции "Узнай о своих долгах" пройдут во всех регионах России.