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Судебные приставы проведут всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Судебные приставы в среду проведут всероссийскую акцию "Узнай о своих долгах", сообщила пресс-служба ФССП.
"В рамках акции судебные приставы проведут информационные мероприятия в общественных местах с целью правового просвещения россиян и повышения их сознательности в вопросах своевременной и добровольной оплаты задолженности, научат пользоваться электронными ресурсами ФССП России — "Банком данных исполнительных производств" и "Личным кабинетом стороны исполнительного производства", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что разработанные ФССП электронные сервисы позволяют пользователям в любое время получать актуальную информацию о наличии задолженности и оплачивать ее онлайн, направлять судебным приставам свои обращения и заявления.
"Для информирования жителей и гостей Москвы 26 декабря судебные приставы откроют свои мобильные пункты на шести железнодорожных вокзалах столицы: Белорусском, Ленинградском, Ярославском, Казанском, Киевском, Курском. В аэропорту Домодедово к ним присоединятся коллеги из Подмосковья. Судебные приставы также проведут акции в двух многофункциональных и пяти торговых центрах Московской области", — уточнили в ведомстве.
Подобные мероприятия в рамках акции "Узнай о своих долгах" пройдут во всех регионах России.
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Личный счет , Аэропорт Домодедово
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