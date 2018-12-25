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Набиуллина дала совет россиянам по поводу сбережений 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Глава Центрального банка Эливира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде» заявила, что одна из основных задач регулятора сделать всё возможное, чтобы россиянам было выгодно хранить деньги в рублях.
«Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией», — заявила председатель ЦБ.
Набиуллина отметила, что низкий уровень инфляции в стране напрямую отражается на желании жителей хранить деньги в национальной валюте.
«Мы это видим и в России, и на примере других стран», — резюмировала глава Центробанка.
Набиуллина назвала методы борьбы с санкциями
При этом Набиуллина отметила, что российская финансовая система становится более устойчивой к мировым экономическим потрясениям, благодаря консервативной политике, проводимой государством.
«У нас и золотовалютные резервы на хорошем уровне, и плавающий курс действует, и бюджетное правило работает (по накоплению средств от продажи нефти дороже $40 за баррель — Ред.), и госдолг низкий», — отметила Набиуллина.
По её словам, госдолг, который в 2014 году составил $730 млрд, в 2018 уменьшился на треть.
Комментарии254
Личный счет , Видео , Рынки , Центральный банк России , Комсомольская правда
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