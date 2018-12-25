В расчете доходов россиян заметили непрозрачность

Расчет показателя динамики реальных доходов населения непрозрачен, его качество ужасное, а методика нуждается в совершенствовании. Об этом заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов , передает ТАСС

По его словам, доходы населения — это важный показатель, который входит в состав указа президента. По мнению министра, методику расчета «знает, наверное, только Росстат ».

«Потому что качество счета этого показателя ужасно. Потому что реальная зарплата, которая составляет большую часть в реальных доходах населения, считается более-менее понятно, достоверно», — отметил Силуанов. Он добавил, что к расчету реальных доходов есть много претензий.

Как сообщалось ранее, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) в ноябре 2018 года снизились на 2,9 процента по сравнению с октябрем. Снижение в годовом выражении также составило 2,9 процента. В номинальном выражении доходы населения в ноябре 2018 года составили 32 тысячи 322 рубля — это на 1,9 процента ниже, чем в октябре.

При этом рост средней зарплаты в ноябре 2018 года (42 тысячи 750 рублей) составил 8,6 процента в номинальном и 4,6 процента в реальном выражении к ноябрю 2017 года.