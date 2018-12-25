Россияне экономят в ресторанах

Посетители ждут скидок и спецпредложений, отказываются от алкоголя и прохладительных напитков.

Средний чек в кафе и ресторанах с января по октябрь 2018 года вырос на всего 0,4%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование NPD. За один поход в заведение общепита россияне в среднем тратили 265 рублей на человека. При этом цены в заведениях за тот же период выросли: каждая позиция подорожала в среднем на 3,5%. Общие расходы увеличились на 5,6%.

Между тем ходить в кафе и рестораны россияне стали чаще: показатель вырос на 5%. Исходя из этих данных эксперты пришли к выводу: посетители стали экономить в заведениях общепита. В частности, общее число позиций в чеке снизилось на 2,5%, до четырех. Причем доля алкоголя в заказах снизилась на 4%, минеральной воды — на 5%, всех прохладительных напитков — на 3%. Зато доля основных блюд выросла на 5%.

“Стали значительно меньше заказывать вина по бутылкам и дорогой крепкий алкоголь, а в пивных заведениях, где раньше 60% чека формировала еда, а 40% — алкоголь, эта пропорция стала обратной”, — сообщил изданию учредитель Gryaznov Restgroup Алексей Грязнов, отметив, что средний чек в заведениях сократился в этом году на 10-15%.

По словам Грязнова, посетители начали настороженно относиться к новым блюдам и внимательнее читают меню.

Единственный сегмент, продемонстрировавший положительную динамику — фастфуд. Посещаемость ресторанов быстрого питания, по данным NPD выросла на 11%, а число позиций в чеке — на 1%.

Как писали ранее «Вести. Экономика», исследование холдинга Ромир также показало, что в III квартале 2018 года посещать заведения фастфуда россияне стали чаще на 3%. Однако по данным холдинга, траты сократились на 1,3% в денежном эквиваленте.