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В России пересмотрят правила оплаты отопления 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Конституционный суд России постановил разделить плату за индивидуальное и центральное отопление.
Конституционный суд России признал положение, по которому граждане с автономными отопительными системами не будут платить за индивидуальное отопление и отопление общедомового имущества.
Такое решение было принято после рассмотрения жалоб некоторых жителей, квартиры которых находились на индивидуальном отоплении. Тем не менее, их владельцы получали счета, в которых плата рассчитывалась как за собственные отопительные системы, так и за основные сети отопления. Граждане обратились в местные суды, однако те отклонили иски. После чего жалобы были рассмотрены в Конституционном суде России.
«Признать абзац второй пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов не соответствующим Конституции», — говорится в документе КС РФ.
Теперь Кабмину РФ предстоит внести в нормативные документы изменения, чтобы отделить плату за центральное отопление от индивидуального, а дела заявителей подлежат пересмотру.
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