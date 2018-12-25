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Россияне залезли в долги ради подарков 

Lenta.ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В декабре 2018 года россияне взяли вдвое больше микрокредитов на подарки, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные микрофинансовой организации SmartCredit.
Больше всего займов оформили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Далее следуют Новосибирск, Екатеринбург и Самара. По данным компании, 44,6 процентов таких кредитов взяли люди в возрасте до 30 лет.
Директор по маркетингу «МигКредита» Надежда Денисова подтвердила, что спрос на микрозаймы в декабре традиционно растет на 20-25 процентов по сравнению с ноябрем, а в этом году спрос вырос еще на 15 процентов выше. Как она сообщила, средний размер новогоднего займа составляет 45 тысяч рублей.
По данным Юрия Провкина, гендиректора группы компаний Eqvanta (в состав входят такие микрофинансовые организации, как «Быстроденьги» и «Турбозайм»), в декабре 2018 года количество онлайн-заявок по сравнению с ноябрем поднялось на 40 процентов. Но суммы стали меньше, объем кредитов поднялся по сравнению с ноябрем всего на 6 процентов.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказал, что последние три года количество кредитов в декабре растет и, по всей вероятности, в этом году тренд продолжится.
Максимальная доля кредитов в декабре выдается на сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Например, в декабре 2017 года выдали 13,16 процента от общего количества кредитов в этом диапазоне за год, сообщил Волков.
Ранее россияне объяснили, чем их привлекают микрокредиты. 27 процентов опрошенных сообщили, что оформлять кредиты онлайн удобно. Столько же респондентов рассказали, что банк не готов выдать небольшую сумму на короткий срок, поэтому МФО является единственной альтернативой. Еще 26 процентов опрошенных считают, что микрокредиты — это быстрее и удобнее, чем банк.
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Личный счет , Общество , Экономика , Алексей Волков , Мигкредит , Быстроденьги , РБК
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