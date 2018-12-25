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В Сбербанке оценили расходы россиян по картам в 2018 году 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Расходы россиян по картам в розничном сегменте оценочно могут составить около 20 триллионов рублей по итогам 2018 года, при этом самый заметный прирост трат зафиксирован в ресторанах фастфуд и небольших продуктовых магазинах, говорится в исследовании Сбербанка "Банковские тренды 2018".
"Статистика Банка России показывает, что увеличение расходов по картам в розничном сегменте рынка за 9 месяцев 2018 года составило 34% в годовом выражении. Общий объем таких транзакций по итогам года, по нашим оценкам, приблизится к 20 триллионам рублей. Это следствие как роста доли безналичных платежей в России, так и восстановления потребительской активности", — говорится в сообщении Сбербанка.
"В целом самый заметный прирост в 2018 году наблюдался для тех направлений трат, которые обычно характеризуются небольшим средним чеком — рестораны фастфуд (прирост на 66% по сравнению с 10 месяцами 2017 года) и небольшие продуктовые магазины (прирост на 47%), что подкрепляет наш тезис о более глубоком проникновении безналичных платежей как о причине снижения среднего чека", — отмечают в крупнейшем российском банке.
В конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что растущая склонность россиян к потреблению является абсолютно нормальным процессом после произошедшего спада, но рисков для финансовой стабильности с точки зрения роста потребительского кредитования ЦБ не видит. По ее словам, доля покупок потребительских товаров в кредит пока не очень высокая.
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Комментарии1
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Сбербанк России , Центральный банк России
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