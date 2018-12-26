Россияне накупили товаров в соцсетях на полтриллиона рублей

Россияне потратили 591 миллиард рублей на покупки через социальные сети и мессенджеры за год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования «Яндекс. Касса» и Data Insight.

Согласно данным, более половины российских интернет-пользователей (39 миллионов человек) покупали товары через социальные сети, мессенджеры, сайты объявлений и на платформах совместного потребления (Airbnb.ru, «Ремонтник.ру» и другие). Такое потребление основано на технологии p2p (person-to-person), способствующей более широкому индивидуальному обмену.

Самые популярные площадки россиян для прямых покупок — социальная сеть «ВКонтакте». Через нее делали покупки 44 процента пользователей. На втором и третьем месте оказались площадки объявлений Avito (28 процентов) и «Юла» (16 процентов). ​ Также россияне выделили такие площадки, как Instagram, WhatsApp, YouDo, Profi.ru, «Ярмарка мастеров», Viber, «Ремонтник.ру», Facebook и «Из рук в руки».

Отмечается, что самые часто приобретаемые товары на этих площадках различаются. Так, во «ВКонтакте» чаще всего покупают объекты компьютерных игр, на Avito — животных и растения, на «Юле» — детские товары. Однако самый большой объем продаж на площадках обеспечивают обувь и одежда.

В январе 2018 года сообщалось, что за новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей, из них 23 миллиарда — в сети. Наибольшим спросом пользовались бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете россияне чаще покупали продукты питания и готовую еду, смартфоны, «умные часы», наушники, а также товары для дома и мебель.