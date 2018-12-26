Исследование показало, какие пожелания россияне направляют Деду Морозу

Депутатское кресло, доллар по 26 рублей, свое жилье и встретить любовь, такие пожелания россияне направляют Деду Морозу в этом году, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования сервиса бесплатных объявлений Avito.

Исследование проводилось в начале декабря по электронной почте. В нем приняли участие почти 4 тысячи человек.

"Результаты опроса показали, что при выборе "самого желанного подарка" россияне дают волю своей фантазии. Конечно, значительную часть этих ответов составляют предсказуемые желания — здоровья, денег, автомобилей, домов и квартир, модных гаджетов и других технических новинок. Но наряду с ними встречаются и более оригинальные мечты, исполнить которые Деду Морозу порой будет крайне непросто", — указывается в релизе Avito.

Так, россияне просили 100 лет жизни, депутатское кресло, доллар по 26 рублей, НДС 18%, "вновь бежать со скоростью ветра, опять почувствовать себя чемпионом", "фарт по жизни", поцелуй, оказаться в СССР, получить возможность высыпаться за 4 часа, а также стать звездой, как Бритни Спирс

В ходе исследования россияне поделились и своими планами на 2019 год. Молодежь рассчитывает обзавестись собственным жильем — такие планы есть у 53% россиян от 18 до 35 лет. Заняться бизнесом хотели бы 22% жителей страны. Еще 19% опрошенных планируют приобрести недвижимость, причем наиболее решительно настроена на покупку жилья молодежь: 29% в возрасте 18-25 лет и 24% и в возрасте 26-35 лет. Часть опрошенных планирует переехать в другой город (6%) или даже страну (4%).

Ряд участников исследования планирует получить повышение в должности или зарплате (24%) и открыть собственный бизнес (22%). Около 15% собираются сменить место работы, а 4% — устроиться на первую работу. При этом большая часть респондентов — 27% — не ждет от следующего года никаких перемен в карьерном плане. Почти треть россиян (30%) в новом году хотят поменять машину. По 9% надеются сдать на права и приобрести первое авто. Всего 5% думают над тем, чтобы продать машину без приобретения замены.

Порядка 31% пока не запланировали на следующий год крупные покупки. Из тех, кто планирует покупки, 23% надеются приобрести мебель для дома или дачи; 17% — крупную бытовую технику; 12% — электронику; по 4% — дорогостоящие товары для спорта и отдыха, часы или ювелирные украшения. Подавляющее большинство респондентов устраивает собственная личная жизнь: ничего менять они не собираются. Второе место — по 14% — у женщин заняла надежда встретить любовь, а у мужчин — познать радость отцовства. Всего 2% подумывают о разводе.