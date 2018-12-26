Задорнов: объем валюты на счетах россиян обновил десятилетний минимум

Михаил Задорнов. Объем иностранной валюты на счетах россиян снизился примерно до 10-летнего минимума, в том числе из-за санкционных рисков, сообщил глава банка "Открытие"

"Мы видим по статистике всей банковской системы, что сейчас на счетах российских граждан в банковской системе минимальная за последние, наверное, лет 10 сумма долларов и евро. Она примерно измеряется 84-85 миллиардами долларов, если мы в доллары переведем разные валюты", — сказал Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это исторически очень низкая сумма, и это связано явно не только с тем, что рубль перестал обесцениваться", — отметил он, пояснив, что это обусловлено больше угрозой расширения санкций США против РФ.

"Мы как эксперты, российские банки, мы обсуждаем, что не исключено расширение санкционного списка еще на 1-2 крупных российских банка. Примерно мы понимаем, какие кандидаты (войдут — ред.) в этот список. Произойдет ли это с какой-то степенью достоверности, посмотрим, подождем конца первого — начала второго квартала 2019 года", — добавил Задорнов.

Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций США против РФ. В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором новых антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Тогда опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Предполагалось, что очередной пакет санкций вступит в силу в ноябре, однако в этом году конгресс США не успел рассмотреть законопроект.