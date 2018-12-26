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«Газпром» сократил корпоративные пенсии 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В «Газпроме» сокращают срок выплат корпоративных пенсий для бывших сотрудников. Со следующего года их будут получать не 20, а 15 лет после увольнения.
Стаж работы в «Газпроме», дающий право на получение корпоративной пенсии, должен быть не менее 15 лет. Раньше пенсия выплачивалась пожизненно и составляла 10-40% заработка в зависимости от должности, стажа и заслуг. Пять лет назад эти выплаты ограничили 20 годами с момента увольнения, а теперь решили сократить до 15 лет. Об этом РБК рассказали бывшие и действующие сотрудники «Газпрома». По их информации, ужесточение правил вызвано соображениями экономии и увеличением пенсионного возраста.
Ранее News.ru писал, что глава Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о сокращении размеров доплат к пенсиям губернатора, членов регионального правительства и депутатов Думы. Он пояснил, что решение принято с целью приведения в порядок нормативной базы. Фургал назвал постановление о доплатах к пенсиям, действовавшее до его вступления в должность, неправомерным. По словам губернатора, документ устанавливал чрезмерно высокие надбавки. Сокращение доплат в два и более раз позволит региону сэкономить порядка 9 млн рублей. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств.
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Личный счет , Газпром , Госдума , РБК
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