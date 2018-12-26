Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение

Межведомственная рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ предлагает внести меру по увеличению налогового вычета на здравоохранение в проект дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики, который готовится под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова , следует из сообщения группы.

Сейчас величина налогового вычета на лечение составляет не более 120 тысяч рублей, таким образом, работник может вернуть в год максимум 15,6 тысячи рублей от НДФЛ, уплаченного им.

"Меры макроэкономической политики, направленные на стимулирование спроса: увеличение налогового вычета на здравоохранение", — говорится в сообщении.

Среди других мер поддержки группа предлагает сократить отчисления работодателей в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), если сотрудники пользуются добровольным медицинским страхованием (ДМС), расширить доступ частных клиник к обязательному медицинскому страхованию (ОМС), а также освободить компании от уплаты НДС на покупные комплектующие изделия, необходимые для производства медицинских изделий.

В сообщении уточняется, что все предложения будут определены детально в ходе обсуждения с бизнесом и экспертным сообществом.

Межведомственная рабочая группа планирует представить проект дорожной карты президенту РФ в феврале 2019 года, сообщил Титов в ходе рабочего совещания межведомственной группы.