Какие льготы получат пенсионеры и семьи с детьми

В осеннюю сессию парламентарии приняли законы, которые обеспечат рост благосостояния пенсионеров.

С 2019 года в России начнётся ощутимый рост пенсий — в среднем на тысячу рублей в год. В очередной раз повышается МРОТ, на этот раз до 11 280 рублей. Дополнительная поддержка обеспечена и семьям с детьми.

Пенсионное законодательство усовершенствовано

С 1 января 2019 года индексация пенсий составит 7,05 процента — это почти в два раза больше, чем уровень инфляции. Опережающими инфляцию темпами пенсии будут увеличиваться как минимум до 2024 года. В результате средний размер пенсий в стране составит 20 тысяч рублей.

Плюс к этому 25-процентную надбавку к фиксированной выплате к пенсии получат неработающие жители сельской местности со стажем от 30 лет в сельском хозяйстве.

Повысить благосостояние российских пенсионеров позволило изменение параметров пенсионной системы. С 2019 года в стране начнёт поэтапно изменяться возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Переходный период продлится до 2028 года. При этом первые два года будут действовать льготные условия по выходу на пенсию для тех россиян, кому на конец 2018 года до неё осталось два года и меньше. Им предоставят право оформить пенсию на шесть месяцев раньше срока, установленного новым законом.

Право на досрочную пенсию сохранится, в частности, у работников с вредными и опасными условиями труда, у пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также у матерей пятерых детей, воспитывавших их до восьми лет. Также по новому законодательству право на досрочную пенсию предоставят женщинам с тремя и четырьмя детьми. Они смогут выйти на пенсию на три и на четыре года ранее общеустановленного пенсионного возраста.

Досрочно выйти на пенсию по-прежнему смогут педагоги, медики и творческие работники. Но получать выплаты смогут через несколько лет после выработки специального стажа. Например, те, кто наберет специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением пенсии через пять лет после этого.

Право уйти на пенсию раньше других можно будет получить и остальным россиянам, заработавшим большой стаж (37 лет для женщин и 42 года для мужчин). Обладателям такого стажа разрешат выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Граждане предпенсионного возраста получили дополнительную защиту

Принятый в осеннюю сессию пакет законов обеспечит целый ряд льгот и преференций для граждан предпенсионного возраста (он начинается за пять лет до выхода на пенсию).

Так, закон о занятости предусматривает, что граждане предпенсионного возраста как работающие, так и неработающие в случае угрозы увольнения или, опасаясь, что они не смогут найти работу, получат право пройти бесплатное переобучение. «На эти цели из федерального бюджета в ближайшие три года будет ежегодно выделяться по пять миллиардов рублей, — сказала » Парламентской газете » зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. В каждом регионе будет разработан перечень должностей и профессий, которые востребованы именно в этом субъекте и которые можно освоить в ходе переобучения.

С нового года вводится особый порядок назначения пособия по безработице. Его максимальный размер будет равен размеру МРОТ — 11 280 рублей. За необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста будут привлекать к уголовной ответственности. Кроме того, каждому человеку предпенсионного возраста будет ежегодно предоставляться два дня оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.

Бонусом для предпенсионеров станет и получение федеральных налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а также права на «обязательную долю» в наследстве (с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин).

Семьи с детьми получили дополнительную поддержку

С 11 ноября 2018 года вдвое быстрее принимается решение о выдаче сертификата на материнский капитал. Если прежде Пенсионному фонду на это отводился месяц, то принятый в осеннюю сессию закон обязал чиновников укладываться в 15 дней.

«Это особенно важно для нуждающихся семей и для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Теперь такие семьи смогут быстрее оформить получение ежемесячной выплаты, начать реабилитацию ребёнка с ограниченными возможностями или внести деньги на приобретение жилья», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В осеннюю сессию стала законом и ещё одна инициатива, согласно которой родители, имеющие трёх и более детей в возрасте до 12 лет, смогут получать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Как увеличат МРОТ

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится до 11 280 рублей. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,7 миллиона работников.

Как пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова , после повышения МРОТ сравняется с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения России за второй квартал 2018 года.

Минимальный размер оплаты труда — денежная величина, ниже которой работодатели не могут устанавливать месячную зарплату сотрудникам. Эта величина также влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и родам.