Минтруд спрогнозировал увольнение более чем 230 тысяч россиян в 2019 году, передают «Известия». Больше всего работу рискуют потерять банкиры, сотрудники автотранспортных предприятий, сотрудники добывающих предприятий и производители вычислительной техники.
Эксперты Минтруда опросили 46 тысяч организаций, в которых работают 12 миллионов человек, и выяснили, в каких сферах грядут массовые сокращения в первой половине 2019 года.
По результатам исследования, 30,5 тысяч работников банковской сферы возможно скоро будут вынуждены искать новую работу. На втором месте — 27,7 тысяч сотрудников автотранспортных предприятий, которые рискуют оказаться сокращенными. Далее производители электрооборудования и вычислительной техники — 16,6 тысяч человек. В сфере добычи энергетических ископаемых без работы рискуют остаться 14,4 тысячи человек. В конце списка в порядке убывания — производители тяжёлого оборудования, автомобилей и строительных материалов. Всего по стране более 230 тысяч человек. Впрочем, эксперты отмечают, что большинство из них проживает в Москве и Санкт-Петербурге.
Лидеры антирейтинга заняли места в первой тройке по объективным причинам, заявляют специалисты. Сокращения в банковском секторе связаны с активной работой Центробанка по отзыву лицензий у кредитных организаций.
«Финансовый рынок находится в стагнации. Внешэкономбанк планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников», — заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Компании, представляющие другие сферы, вынуждены идти на массовые увольнения из-за того, что их продукция или услуги не пользуется спросом, считает профессор кафедры труда РАНХиГС Любовь Храпылина. По её словам, возможно предприниматели изначально занялись убыточным направлением, не проведя тщательных маркетинговых исследований.