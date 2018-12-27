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Минтруд предупредил россиян об увольнениях после новогодних праздников 

Рамблер + ещё 32 9 часов назад
Минтруд спрогнозировал увольнение более чем 230 тысяч россиян в 2019 году, передают «Известия». Больше всего работу рискуют потерять банкиры, сотрудники автотранспортных предприятий, сотрудники добывающих предприятий и производители вычислительной техники.
Эксперты Минтруда опросили 46 тысяч организаций, в которых работают 12 миллионов человек, и выяснили, в каких сферах грядут массовые сокращения в первой половине 2019 года.
По результатам исследования, 30,5 тысяч работников банковской сферы возможно скоро будут вынуждены искать новую работу. На втором месте — 27,7 тысяч сотрудников автотранспортных предприятий, которые рискуют оказаться сокращенными. Далее производители электрооборудования и вычислительной техники — 16,6 тысяч человек. В сфере добычи энергетических ископаемых без работы рискуют остаться 14,4 тысячи человек. В конце списка в порядке убывания — производители тяжёлого оборудования, автомобилей и строительных материалов. Всего по стране более 230 тысяч человек. Впрочем, эксперты отмечают, что большинство из них проживает в Москве и Санкт-Петербурге.
Лидеры антирейтинга заняли места в первой тройке по объективным причинам, заявляют специалисты. Сокращения в банковском секторе связаны с активной работой Центробанка по отзыву лицензий у кредитных организаций.
«Финансовый рынок находится в стагнации. Внешэкономбанк планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников», — заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Компании, представляющие другие сферы, вынуждены идти на массовые увольнения из-за того, что их продукция или услуги не пользуется спросом, считает профессор кафедры труда РАНХиГС Любовь Храпылина. По её словам, возможно предприниматели изначально занялись убыточным направлением, не проведя тщательных маркетинговых исследований.
Комментарии111
Личный счет , Видео , Общество , Экономика , Гарегин Тосунян , Минтруд , ВЭБ , Центральный банк России , РАНХиГС , газета "Известия"
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