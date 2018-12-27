Минтруд предупредил россиян об увольнениях после новогодних праздников

Минтруд спрогнозировал увольнение более чем 230 тысяч россиян в 2019 году, передают «Известия» . Больше всего работу рискуют потерять банкиры, сотрудники автотранспортных предприятий, сотрудники добывающих предприятий и производители вычислительной техники.

Эксперты Минтруда опросили 46 тысяч организаций, в которых работают 12 миллионов человек, и выяснили, в каких сферах грядут массовые сокращения в первой половине 2019 года.

По результатам исследования, 30,5 тысяч работников банковской сферы возможно скоро будут вынуждены искать новую работу. На втором месте — 27,7 тысяч сотрудников автотранспортных предприятий, которые рискуют оказаться сокращенными. Далее производители электрооборудования и вычислительной техники — 16,6 тысяч человек. В сфере добычи энергетических ископаемых без работы рискуют остаться 14,4 тысячи человек. В конце списка в порядке убывания — производители тяжёлого оборудования, автомобилей и строительных материалов. Всего по стране более 230 тысяч человек. Впрочем, эксперты отмечают, что большинство из них проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

Лидеры антирейтинга заняли места в первой тройке по объективным причинам, заявляют специалисты. Сокращения в банковском секторе связаны с активной работой Центробанка по отзыву лицензий у кредитных организаций.

«Финансовый рынок находится в стагнации. Внешэкономбанк планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников», — заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян