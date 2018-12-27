Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия"

Издание ссылается на аналитическую записку министерства о ситуации на ранке труда и прогнозах ее развития, которую ведомство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

"В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени", — говорится в публикации.

Так, согласно прогнозу ведомства, больше всего (30,5 тысяч) рискуют потерять работу сотрудники финансовой и банковской сфер. Более 27 тысяч сотрудников транспортной сферы также рискуют попасть под сокращение. На третьем месте работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тысячи человек.

"С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге", — пишет издание.

Однако в Минтруде отметили, что говорить о "предновогодних сокращениях" крайне некорректно". В министерстве заверили, что ведомство постоянно ведет мониторинг ситуации на рынке труда и увольнения происходят вне зависимости от времени года, а сам прогноз основан на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в органы службы занятости. Как пояснили в ведомстве, по закону работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения.