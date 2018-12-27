Microsoft переложит расходы по НДС на клиентов

Компания уже предупредила российских партнеров о включении суммы налога в счета.

С 1 января 2019 года Microsoft будет включать НДС в счета российских партнеров. Компания уже известила об этом клиентов. Изменения расчетов связаны с переменами в российском налоговом регулировании: НДС вводится для цифровых сервисов, которые оказываются иностранными провайдерами коммерческим клиентам в России.

Как сообщил «Коммерсанту» источник в компании, сейчас у IT-гиганта есть ряд продуктов, не облагаемых налогом, например Office 365. Есть и сервисные продукты, налог на которые составляет 18%.

Однако теперь некоторые продукты будут продаваться «не как лицензии, а как цифровые сервисы, которые также должны облагаться НДС». Соответственно, и цена на эти позиции вырастет на сумму налога. А с 1 января она составит 20%.

Ранее Facebook также сообщила о наличии планов взимания НДС в размере 20% с рекламных продаж своих клиентов.