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Microsoft переложит расходы по НДС на клиентов 

Вести Экономика + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Компания уже предупредила российских партнеров о включении суммы налога в счета.
С 1 января 2019 года Microsoft будет включать НДС в счета российских партнеров. Компания уже известила об этом клиентов. Изменения расчетов связаны с переменами в российском налоговом регулировании: НДС вводится для цифровых сервисов, которые оказываются иностранными провайдерами коммерческим клиентам в России.
Как сообщил «Коммерсанту» источник в компании, сейчас у IT-гиганта есть ряд продуктов, не облагаемых налогом, например Office 365. Есть и сервисные продукты, налог на которые составляет 18%.
Однако теперь некоторые продукты будут продаваться «не как лицензии, а как цифровые сервисы, которые также должны облагаться НДС». Соответственно, и цена на эти позиции вырастет на сумму налога. А с 1 января она составит 20%.
Ранее Facebook также сообщила о наличии планов взимания НДС в размере 20% с рекламных продаж своих клиентов.
“Налог на Google” был введен в России в 2017 году. Он обязывает зарубежные IT-компании платить НДС. Тогда же в качестве налоговых резидентов в РФ зарегистрировались 145 компаний, включая таких крупных игроков как Amazon, Booking.com, Facebook, Netflix, Nintendo, Wargaming.
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Комментарии4
Личный счет , Компании , Amazon , Microsoft , Netflix , Google
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