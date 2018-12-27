Власти предупредили о росте цен на тепло и воду

Введение платы за неиспользуемый потребителями резерв электросетевой мощности может привести к росту цен на тепло, водоснабжение и водоотведение. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минстроя вице-премьеру Дмитрию Козаку

На плате за неиспользуемый резерв настаивает Минэнерго . В Минстрое предупредили, что из-за этого вырастут затраты котельных и водоканалов на электроэнергию. В итоге придется либо повысить тарифы ЖКХ, либо сокращать ремонты.

По мнению Минэнерго, за резерв сетевой мощности должны платить потребители категории «свыше 670 кВт», если они не используют всю мощность. Сети получают плату за реальный объем потребления, но им приходится держать лишнее оборудование, что увеличивает расходы.

Минэнерго предложило ввести оплату резервной мощности с 2020 года (при фактическом потреблении менее 60 процентов от заявленной мощности), начав с оплаты десяти процентов и перейдя к полной оплате резерва к 2024 году. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал эту инициативу.

В письме Минстроя отмечается, что проект постановления о плате за неиспользуемый резерв некорректен для водопроводно-канализационного хозяйства и теплоснабжения. В этих сферах заявитель определяет резерв не произвольно, а с учетом действующих нормативов. Отказаться от резерва нельзя: например, объекты теплоснабжения по закону обязаны держать значительные резервы мощности для пикового потребления в морозы.

В Совете производителей энергии (СПЭ) также заявили о возможном росте расходов на электричество у котельных, электрокотельных, насосных станций. Сейчас они платят за электричество по фактически потребляемой мощности (зимой больше, летом меньше), но из-за нововведения их платеж значительно вырастет. Члены СПЭ считают, что в итоге тариф на тепло для конечных потребителей вырастет на три-четыре процента.