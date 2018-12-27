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Греф ожидает роста ставок по ипотеке в России 

РИА Недвижимость + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские банки в текущих условиях будут вынуждены несколько поднять ипотечные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, сам Сбербанк выдает ипотеку на грани рентабельности.
"Ставки по кредитам на жилье вырастут. Мы сегодня выдаем ипотеку со средней маржой, чистой маржой для нас 0,1%, то есть она на грани рентабельности. Конечно, в текущих условиях, боюсь, что все банки вынуждены будут несколько поднять ставки", — сообщил глава Сбербанка.
Он также допустил повышение кредитных и депозитных ставок в начале 2019 года, однако в течение года они должны снова опуститься до уровня этого года.
"У нас пока нет прогноза какого-то резкого роста ставок и кредитных, и депозитных. Мы видим, что в начале года, вполне возможно, как реакция на принятые уже меры регулирования Центральным банком, ставки подрастут, но скорее всего, что в течение года они опять опустятся на уровень текущего года", — добавил он.
В декабре совет директоров ЦБ РФ второй раз за год принял решение повысить ключевую ставку — до 7,75% годовых. Большинство опрошенных РИА Новости российских банков сообщили, что не будут пересматривать ставки по своим продуктам на фоне роста ключевой ставки ЦБ и последят за ситуацией на рынке. При этом о планах повысить ставки по ипотеке заявил один из крупнейших игроков рынка — банк ВТБ.
Эксперты в то же время ожидают, что ипотека в РФ может подорожать в среднем на 0,5 процентного пункта после решения ЦБ по ключевой ставке.
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Личный счет , Недвижимость , Герман Греф , Банк ВТБ , Сбербанк России , Центральный банк России , РИА Новости
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