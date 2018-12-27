Эксперты назвали продукты, на которых нельзя экономить

Специалисты Росконтроля назвали продукты, которые не стоит покупать по низкой цене. Дешевизна может говорить о плохом составе.

Россиянам рассказали о том, на покупке каких продуктов никогда нельзя экономить. Некоторые из них по определению будут дорогостоящими, поэтому покупать их за низкую цену может быть вредно для здоровья.

По информации специалистов, полуфабрикаты не могут быть дешевыми. Они должны стоить не ниже, чем исходное сырье. Кроме того, иногда бывает занижена цена на колбасу и сосиски. Это происходит только в том случае, если для ее приготовления используют недорогие аналоги мяса. Однако в такой ситуации в составе может быть не указано таких данных.

Также дешевым не может быть сыр. Так, цена хорошего сыра в среднем составляет 420 рублей за килограмм. Если же цена ниже 300 рублей, то скорее всего это фальсификат. Кроме того, насторожить покупателя должна низкая цена на растительное масло. Например, дешевое оливковое масло могут производить из жмыха, а не из оливок.

Кроме того, не стоит экономить на покупке кондитерских изделий. При производстве дешевых тортов или пирожных могут быть использованы дешевые аналоги молока, маргарина или масла, пишет «Утро.ру»

Отметим, что недавно аналитики также назвали самые популярные продукты, которые россияне скупают перед Новым годом. Основное внимание покупателей привлекают алкогольные напитки, кондитерские изделия и молочные продукты.