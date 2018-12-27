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Эксперты считают недостаточным для увеличения доходов населения рост зарплат в 2019 году 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Темп роста зарплат в 2019 году составит 1,5% в реальном выражении, этого может оказаться недостаточно для увеличения реальных располагаемых доходов населения, следует из подготовленного экспертами ВШЭ бюллетене «Комментарии о Государстве и Бизнесе».
«По оценкам института "Центр развития", темп прироста заработных плат в 2019 г. составит 1,5% в реальном выражении. Этого темпа может оказаться далеко недостаточно для увеличения реальных располагаемых доходов населения», — говорится в документе.
Отмечается, что даже очень высокий темп роста зарплат, который фиксировался в течение 2018 года, не смог предотвратить падение реальных располагаемых доходов населения. За январь-ноябрь они снизились на 0,1% год к году.
За 11 месяцев 2018 года темп прироста реальной зарплаты в среднем составил 7,4% год к году, при этом с учетом скрытой оплаты труда темп прироста зарплаты и скрытой оплаты труда составил за три квартала только 3,6% год к году.
«В октябре, как показывают данные, расходы населения стали расти быстрее, тогда как динамика доходов замедлилась. Данные о росте расходов подкрепляются статистикой оборота розничной торговли и объема платных услуг населению, которые за 10 месяцев выросли на 2,6–2,7%», — добавляют во ВШЭ.
Эксперты указывают, что «рост реальных расходов на фоне замедления темпа роста реальных располагаемых доходов поддерживается снижением сбережений и ростом кредитования населения».
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Комментарии4
Личный счет , ВШЭ
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