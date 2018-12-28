Подложили свинью: новый год взвинтит цены

Россияне готовятся к худшему и ждут роста цен в следующем году. Банк России заметил повышение инфляционных ожиданий россиян в декабре. Ранее ЦБ предупреждал, что по итогам следующего года цены могут вырасти на 5-5,5%. Между тем эксперты считают, что россияне будут ощущать инфляцию как минимум в два раза сильнее официальных показателей.

Накануне повышения НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года россияне стали готовиться к худшему. Как констатирует Центробанк, инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 10,2% после 9,8% месяцем ранее. Об этом сообщается в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения».

Россияне указывали в качестве причин роста своих инфляционных ожиданий как непосредственно повышение НДС, так и многочисленные публикации о грядущем росте цен.

На краткосрочных инфляционных ожиданиях респондентов в декабре отразилась сезонность: 12% опрошенных прогнозируют рост цен перед Новым годом и повышение регулируемых тарифов с 1 января («всегда растут перед праздниками», «Новый год, большой спрос»).

В ближайшие месяцы вероятно дальнейшее увеличение инфляционных ожиданий под влиянием повышения НДС, пишет Центробанк. О том, что россиянам стоит готовиться к худшему в следующем году, эксперты говорят давно.

Как отмечалось в декабрьском докладе Банка России о денежно-кредитной политике, в 2019 году целый ряд товаров и продуктов подорожает.

Так, ожидается, что цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%.

В числе причин роста цен, которые тогда указывал Банк России, кроме увеличения НДС, — повышение акцизов.

В 2019 году наиболее значительный рост акцизов ожидается на бензин и дизельное топливо, но он не в полной мере будет перенесен в цены соответствующих видов топлива, отмечал ЦБ. В соответствии с соглашениями с правительством о стабилизации ситуации на топливном рынке крупнейшие нефтяные компании взяли на себя обязательства по поддержанию розничных цен на топливо до конца 2018 года на уровне мая.

В целом совокупный вклад прироста акцизов в годовую инфляцию может составить около 0,3–0,4 п.п, отмечает регулятор.

Что касается повышения НДС, то, как писал Банк России, «сохраняется неопределенность относительно того, как отреагируют цены на повышение НДС».

Банк России отмечал в релизе, посвященном решению по повышению ключевой ставки до 7,75% 14 декабря, под действием увеличения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5–5,5% на конец 2019 года.

Таким образом, рост цен в следующем году выйдет за пределы обозначенного Банком России целевого уровня в 4%.

«То, что инфляция в следующем году уйдет выше таргета, озвученного ЦБ, сомневаться не приходится. Но даже при самом негативном развитии событий официально рассчитываемый индекс потребительских цен вряд ли вырастет выше 8-10%. Ощущаемая инфляция, которая уже сейчас вплотную подошла к этому порогу, вполне может превысить и 15%», — комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев

По его словам, в следующем году стоит готовиться, в частности, к росту цен на новостройки из-за перехода от долевого строительства к проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Такая схема приведет к тому, что жилье, приобретаемое на этапе строительства, может подорожать к концу 2019-го года на 8-10%. Неизбежно потянутся за ним цены и на готовые новостройки, а также на «вторичку» — вероятнее всего, на 3-4%, поясняет Коренев.

«Что касается цен на топливо, то в январе вряд ли стоит ждать резкого скачка — правительство предприняло ряд мер, ограничивающих действия «нефтяников» в этой области, что позволит на какое-то время удерживать стоимость бензина и дизельного топлива в приемлемых рамках (порядка 1 — 1,6%).

Однако весной, когда ограничения будут сняты (если, конечно, не будут введены новые), вполне можно ждать заметного роста цен на топливо, причем весьма высокими темпами»,

В целом по итогам 2019 года, в случае реализации «нейтрального» сценария развития событий, официальная инфляция может вырасти на 5-6%. При этом ощущаемая россиянами инфляция будет примерно в два раза выше официальной, резюмирует Алексей Коренев.

Марк Гойхман, ведущий аналитик TeleTrade, говорит, что «год свиньи подложит свинью россиянам». Так, по мнению эксперта, рост потребительских цен в 2019 году составит не менее 5,5-6% по методике Росстата , но восприниматься он будет как 10-12%.

Антон Быков , главный аналитик Центр аналитики и финансовых технологий, также соглашается, что опасения россиян относительно ускорения роста инфляции в 2019 году совершенно оправданны. «Такого развития события ждут и российские монетарные власти, и российский бизнес», — говорит эксперт.

Если посмотреть на динамику изменения темпов инфляции с августа, то можно прийти к выводу, что производители товаров уже начали закладывать грядущие дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг, говорит Александр Шустов , генеральный директор компании «Мани Фанни».

Так, инфляция ускорилась с 2,5% в июле до 3,1% в августе и до 3,4% в сентябре, в октябре продолжила рост до 3,5%, в ноябре — до 3,7%.