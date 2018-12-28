Россиян предупредили о хакерских атаках на он-лайн банки в новогодние праздники

Россиянам предстоит отражать атаки хакеров на новогодних каникулах, рассказали «Лайфу» эксперты и дали советы, как это делать.

По словам главы департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимира Журавлева, число попыток хакеров обманом выманить деньги у россиян вырастет в 2019 году.

Между тем замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин отметил, что всплеск атак хакеров произойдет уже во время новогодних праздников.

«Любые большие праздники сопровождают всплески преступности в интернете», — объяснил он.

По его словам, большинство мошенников будут использовать фишинг — письма со ссылкой внутри, имитирующей интерфейс банка. Жертвы введут там свой логин и пароль, предоставив хакерам доступ к своему личному кабинету в интернет-банке.

Во избежание подобной ситуации следует не переходить по ссылкам из писем, пришедших с незнакомых адресов.

Также хакеры могут использовать вредоносные программы, которые скрываются под видом, например, приложений, однако сработает это только с теми, кто давно не обновлял антивирусную программу.

Еще одним популярным способом обмана, отмечает глава департамента безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов, является социальная инженерия — мошенники представляются сотрудниками банков и вынуждают назвать логин и пароль. Избежать убытков можно, запомнив, что свой логин и пароль сообщать никому не следует.