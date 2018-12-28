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Россиян предупредили о хакерских атаках на он-лайн банки в новогодние праздники 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Россиянам предстоит отражать атаки хакеров на новогодних каникулах, рассказали «Лайфу» эксперты и дали советы, как это делать.
По словам главы департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимира Журавлева, число попыток хакеров обманом выманить деньги у россиян вырастет в 2019 году.
Между тем замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин отметил, что всплеск атак хакеров произойдет уже во время новогодних праздников.
«Любые большие праздники сопровождают всплески преступности в интернете», — объяснил он.
По его словам, большинство мошенников будут использовать фишинг — письма со ссылкой внутри, имитирующей интерфейс банка. Жертвы введут там свой логин и пароль, предоставив хакерам доступ к своему личному кабинету в интернет-банке.
Во избежание подобной ситуации следует не переходить по ссылкам из писем, пришедших с незнакомых адресов.
Также хакеры могут использовать вредоносные программы, которые скрываются под видом, например, приложений, однако сработает это только с теми, кто давно не обновлял антивирусную программу.
Еще одним популярным способом обмана, отмечает глава департамента безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов, является социальная инженерия — мошенники представляются сотрудниками банков и вынуждают назвать логин и пароль. Избежать убытков можно, запомнив, что свой логин и пароль сообщать никому не следует.
После хищения из интернет-банка хакеры могут провести DDoS-атаку. Поэтому при недоступности личного кабинета следует убедиться в сохранности средств другим способом, например, позвонив в кредитную организацию, рекомендовала управляющий партнер компании 2К Тамара Касьянова.
Комментарии
Личный счет , Тамара Касьянова , Сергей Никитин , Московский кредитный банк
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