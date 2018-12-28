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Путин утвердил требования к умным счетчикам 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии, сообщает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, разработанному Минэнерго, обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии переходит с потребителей на поставщиков: в отношении многоквартирных домов — на гарантирующих поставщиков, а в отношении прочих потребителей — на сетевые организации.
С 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета.
При этом потребитель обязан обеспечивать целостность прибора учета, но только в случае, если прибор учета находится в границах земельного участка или внутри помещения потребителя.
Личный счет , Владимир Путин , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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