Путин утвердил требования к умным счетчикам

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии, сообщает ТАСС . Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, разработанному Минэнерго , обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии переходит с потребителей на поставщиков: в отношении многоквартирных домов — на гарантирующих поставщиков, а в отношении прочих потребителей — на сетевые организации.

С 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета.

При этом потребитель обязан обеспечивать целостность прибора учета, но только в случае, если прибор учета находится в границах земельного участка или внутри помещения потребителя.