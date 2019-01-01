Как будут расти пенсии в этом году

2019 год достаточно щедр на повышение пенсий. Во-первых, с 1 января повышаются страховые пенсии для неработающих пенсионеров — на 7,05 процента, что примерно вдвое больше инфляции. Таким образом, средний размер пенсии вырастет на тысячу рублей.

Впрочем, как ранее отмечал министр труда и соцзащиты Максим Топилин , это не значит, что у каждого пенсионера пенсия станет больше на тысячу рублей. Этот показатель средний, а значит, у кого-то прибавка будет меньше, а у кого-то больше. Ее размер зависит от зарплаты, которую получал человек в трудоспособном возрасте, а также от стажа его работы. Тем не менее, среднегодовой размер пенсии в 2019 году вырастет до 15,4 тысячи рублей.

Во-вторых, жители сельской местности получат дополнительную прибавку к пенсии — 25 процентов от фиксированной выплаты (она является частью страховой пенсии, ее размер в 2019 году 5334,2 рубля). В рублях прибавка сельчанам составит в среднем 1300-1400 рублей. Получат ее люди, не менее 30 лет отработавшие в сельском хозяйстве, не работающие в настоящий момент и до сих пор живущие в сельской местности. Если человек, отработав 30 лет в полях, переехал в город или продолжает трудиться, прибавка ему не положена. По подсчетам Пенсионного фонда России , ее получат около 950 тысяч россиян. Обращаться за ней в ПФР не надо — ее начислят автоматически.

В-третьих, в новом году с 1 апреля увеличатся социальные пенсии и другие в рамках государственного пенсионного обеспечения. Ожидается, что они вырастут на 2,4 процента. Но эта цифра еще не окончательная — она будет зависеть от того, насколько вырос за год прожиточный минимум. А эту цифру Росстат представит позже. Если она совпадет с прогнозными 2,4 процента, среднегодовой размер социальной пенсии составит 9,2 тысячи рублей.

В-четвертых, пенсии работающих пенсионеров традиционно вырастут с 1 августа. Прибавка будет зависеть от размера взносов, которые работодатель перечислил в ПФР за пенсионера. Но при любом раскладе прибавка не может быть меньше трех баллов. А цена одного балла в 2019 году — 87,24 рубля. Значит, максимум пенсия работающего пенсионера сможет вырасти на 261,72 рубля.