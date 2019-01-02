С 1 января россиян ждет целый ряд изменений

Так, ставка налога на добавленную стоимость поднимается до 20%. Льготная ставка НДС (10%), которая действует для социально значимых товаров, продуктов, детских товаров, остаётся без изменений. Сегодня стартует первый этап изменений в пенсионное законодательство. В течение нескольких лет (до 2028 года) возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться. Но вместе с тем ежегодно будет повышаться размер пенсий.

В России начинается переход с аналогового телевещания на цифровое. Процесс пройдет в три этапа и будет завершен к 3 июня. Также в России вступил в силу закон о продаже невозвратных железнодорожных билетов на поезда дальнего следования. Их стоимость будет ниже, чем у обычных на 5-10%. Разница будет варьироваться в зависимости от сезона поездки и направления. Изначально такой тип проездного документа будет тестироваться на нескольких маршрутах, а после этого станет доступен на всех остальных.

Изменения затронут и автошколы. С 1 января они обязаны вносить в реестр Рособрнадзора информацию о начинающих водителях, которых прошли курсы. За невыполнение этого требования грозит штраф 5 тысяч рублей. В этом году в России исчезли дачные товарищества. Теперь все загородные участки получат статус огородных или садовых. В частности, на вторых будут разрешены капитальное строительство и прописка. С 1 января размер минимальной оплаты труда увеличится до 11 тысяч 290 рублей. Это изменение затронуло почти четыре миллиона работников. Кроме того, в трудовых отношениях в этом году будет целый ряд изменений. Так, вступает в силу закон о содействии инвалидам при трудоустройстве. С 2019-го работники смогут получить освобождение от работы на один день раз в три года, чтобы пройти диспансеризацию.

Помимо этого, с 1 января скорректирован порядок выплаты пособий по безработице. В общем случае в первые три месяца будут выплачивать 75% от среднемесячного заработка, а в следующие три месяца — 60%. С 1 января в тестовом режиме вводится налог на доход для самозанятых. Эксперимент стартует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.