Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.05
$
69.80
79.30
80.20
Прогноз
09.01 – 16.01
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
53.08
–0.08 Золото
1283.32
–0.03 РТС
1068.72
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
02.01
1.1366
+0.0021
17.12
1.1346
28.12
17.12
05.12

С 1 января россиян ждет целый ряд изменений 

Авторадио + ещё 13 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Так, ставка налога на добавленную стоимость поднимается до 20%. Льготная ставка НДС (10%), которая действует для социально значимых товаров, продуктов, детских товаров, остаётся без изменений. Сегодня стартует первый этап изменений в пенсионное законодательство. В течение нескольких лет (до 2028 года) возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться. Но вместе с тем ежегодно будет повышаться размер пенсий.
В России начинается переход с аналогового телевещания на цифровое. Процесс пройдет в три этапа и будет завершен к 3 июня. Также в России вступил в силу закон о продаже невозвратных железнодорожных билетов на поезда дальнего следования. Их стоимость будет ниже, чем у обычных на 5-10%. Разница будет варьироваться в зависимости от сезона поездки и направления. Изначально такой тип проездного документа будет тестироваться на нескольких маршрутах, а после этого станет доступен на всех остальных.
Изменения затронут и автошколы. С 1 января они обязаны вносить в реестр Рособрнадзора информацию о начинающих водителях, которых прошли курсы. За невыполнение этого требования грозит штраф 5 тысяч рублей. В этом году в России исчезли дачные товарищества. Теперь все загородные участки получат статус огородных или садовых. В частности, на вторых будут разрешены капитальное строительство и прописка. С 1 января размер минимальной оплаты труда увеличится до 11 тысяч 290 рублей. Это изменение затронуло почти четыре миллиона работников. Кроме того, в трудовых отношениях в этом году будет целый ряд изменений. Так, вступает в силу закон о содействии инвалидам при трудоустройстве. С 2019-го работники смогут получить освобождение от работы на один день раз в три года, чтобы пройти диспансеризацию.
Помимо этого, с 1 января скорректирован порядок выплаты пособий по безработице. В общем случае в первые три месяца будут выплачивать 75% от среднемесячного заработка, а в следующие три месяца — 60%. С 1 января в тестовом режиме вводится налог на доход для самозанятых. Эксперимент стартует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.
Авторадио: последние новости
С нового года начнется индексация тарифов на ЖКХ Минтруд уточнил информацию о массовых увольнениях россиян Медведеву доложили о готовности к индексации пенсий с 1 января 2019 года
Комментарии
Личный счет , Рособрнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заговор против России
Ну, началось! Что изменилось в жизни россиян77
Глобальная война: Трамп переходит в наступление391
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов63
Россияне теперь могут платить налоги авансом8
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
04:37
Бензин, продукты, налоги и дача: что изменится в 2019 году
Личный счет Недвижимость
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение