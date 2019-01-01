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Вступил в силу новый дачный закон 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 января 2019 года жизнь российских дачников сильно изменилась. Вступил в силу 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд. Итак, что же меняется?
Уходит в прошлое такое понятие, как дачное товарищество. Конечно, никто не запретит людям именовать себя дачниками, но с юридической точки зрения название "дачное товарищество" упраздняется.
Останутся только садоводческие и огороднические товарищества. Разница между ними существенная. В садоводческих можно строить жилые дома для постоянного проживания, а вот огороднические предназначены только для выращивания овощей и фруктов.
Устанавливается четкий принцип: одна территория — одно товарищество. "Если на одной территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) было создано второе юридическое лицо, но без земли, то это юрлицо подлежит ликвидации", — поясняет председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.
Закон закрепил только два вида взносов: членские и целевые. До этого же существовало пять видов взносов: вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные! Как поясняет Чаплин, вступительные взносы вообще имели коррупционную составляющую. Так, если кого-то не хотели принимать в члены садоводческого товарищества, правление СНТ могло заломить слишком высокую планку. Плати, к примеру, 100 тысяч и вступай. И у человека сразу же отпадало желание.
Членские взносы можно расходовать, как и ранее, на хозяйственные нужды товарищества — на заработную плату членам правления, на налоги, взносы в фонды, вывоз мусора, охрану, благоустройство земель общего пользования. Целевые взносы могут расходоваться, по сути, на что угодно. Главное, заручиться решением общего собрания.
Членские взносы, которые обычно делаются раз в год, станут одинаковыми и у членов садоводческого или огороднического товарищества, и у индивидуальных садоводов-огородников. При этом расширяются права индивидуалов. Теперь они могут участвовать в общих собраниях членов объединений и голосовать по всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов. Но вот в выборах председателя и членов правления индивидуалы участия принимать по-прежнему не будут.
Если дачник больше двух месяцев после установленной даты не уплачивает членские или целевые взносы, его могут исключить из членов садоводческого или огороднического объединения. Такая норма содержится в статье 13 нового дачного закона. Но исключить из членов объединения можно только по решению общего собрания. При этом, как гласит закон, председатель товарищества не позднее, чем за месяц до дня проведения общего собрания, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении члена товарищества, направляет данному человеку предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по уплате взносов.
С 2019 года на всех дачах можно будет прописаться так же, как и на землях для индивидуального жилищного строительства. Как поясняет исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, основные критерии для прописки на даче следующие:
1) участок должен быть предназначен для ведения садоводства;
2) находиться в границах населенного пункта (категория "земли населенных пунктов" или "земли сельскохозяйственного назначения");
3) дом должен соответствовать градостроительным требованиям — не выше 3 этажей и 20 метров; не разделен на квартиры;
4) иметь признаки капитального жилого помещения — надежные несущие конструкции и крышу, инженерные системы: электроосвещение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляцию, газоснабжение (в газифицированных районах).
Важный момент: дом должен быть оформлен в собственность и ему необходимо присвоить почтовый адрес (делается это через администрацию муниципалитета, на территории которого расположено садоводческое товарищество).
А вот доказывать факт того, что дачный дом является единственным жильем, не нужно. Если человек постоянно живет за городом, то ему удобнее и зарегистрироваться по месту фактического проживания, чтобы иметь возможность пользоваться всеми социальными услугами.
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Личный счет , Никита Чаплин , Федор Мезенцев
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