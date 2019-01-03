Налог для самозанятых: преследование или выгодная альтернатива?

В 2019 году в России появится новый налоговый режим для самозанятых граждан. Ставка для тех, кто оказывает свои услуги другим гражданам, составит 4%, а для тех, кто работает с компаниями, — 6%.

Экспериментальный проект стартует 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Чтобы применить новый налоговый режим, достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Изменения коснутся в первую очередь граждан, которые оказывают свои услуги через платформы-агрегаторы.

Четыре года назад компания, где работал Владислав, развалилась. Он занимал руководящую должность. За плечами было высшее электротехническое образование. Пока искал работу, понял, что заработать на хлеб может и своими руками, и стал ремонтировать бытовую технику. Зарегистрировался на площадке YouDo и до сих пор с этой платформы получает часть заказов от граждан, часть — от других компаний, которые специализируются на ремонте бытовой техники. Но регистрироваться как самозанятый и платить налог пока не планирует, говорит Владислав:

«Я считаю, что убедить людей добровольно платить налоги невозможно — только заставить. Пока меня никто не заставляет этого делать. Когда будут заставлять, я буду думать о том, чтобы регистрироваться и платить налоги. YouDo работает по принципу биржи. Если площадка будет настоятельно рекомендовать, то, наверное, я прислушаюсь к голосу площадки, почему нет. Если последуют какие-то фискальные меры — куда я денусь? Зная подход нашего славного государства к таким вопросам, я думаю, до фискальных мер еще очень далеко».

Благодаря развитию технологий по всему миру появились площадки, на которых можно заказать работу других людей напрямую. Нужно ли убраться в квартире, подтянуть знания детей по какому-то предмету, сверстать сайт — миллион заданий могут выполнять другие люди. Причем виртуальные работы могут делать те, кто живет в регионах, где стоимость рабочей силы дешевле.

Под определение «самозанятые» попадают и репетиторы, и фрилансеры, и мамы в декрете, выпекающие пирожные. Одна из площадок, где люди активно продвигают себя, — Instagram. Но ее нельзя считать ни биржей, ни агрегатором. Есть и те, кто привлекает клиентов с помощью сарафанного радио. Например, Дарья — фотограф, регистрироваться и платить налог она пока не собирается:

«Я бы не стала по той простой причине, что, в принципе, когда нужно где-то зарегистрироваться, оформить какой-то документ или что-то подобного рода, я обычно это делаю всегда в последний момент, забываю, не могу найти, что, куда, как это оформить. У меня обычно с этим проблема. Поэтому здесь была бы примерно аналогичная ситуация: я бы зарегистрировалась, когда ко мне бы пришли приставы и сказали: «Почему вы этого не делаете?»

Но представители платформ настроены оптимистично, ведь новый налоговый режим выгоднее, чем существующие сейчас. Например, на площадке Profi.ru зарегистрированы 400 тысяч специалистов, но снимать налог с каждой оказанной услуги платформа не планирует, говорит заместитель генерального директора Profi.ru Алексей Няненко

Алексей Няненко, заместитель генерального директора Profi.ru: «Profi.ru не имеет доступа к финансам самозанятых, мы не планируем этот доступ получать. А закон по умолчанию предусматривает самостоятельную уплату налога: каждый налогоплательщик с каждой своей транзакции уплачивает налоги самостоятельно. Максимум, как им можно помочь, это проводить их налоговые платежи через банк. В данном случае помочь им могут банки. Мы считаем, что для многих самозанятых новый режим окажется выгоднее: сегодня им приходится уплачивать 13% НДФЛ либо 6% по упрощенной системе налогообложения. Напоминать, конечно, будем и стимулировать, но в разумных пределах. Пользователи не обязаны регистрироваться по новому закону, он экспериментальный. Этот режим — всего лишь альтернатива другим существующим режимам. У них не возникает обязанности регистрироваться — появляется возможность. Если они хотят отчитываться потранзакционно, новый закон предоставляет такую возможность».

Другая платформа, «Яндекс. Такси», сотрудничает с таксопарками и индивидуальными предпринимателями. С 1 января желающие водители смогут перейти на новый налоговый режим в четырех регионах, где проводится эксперимент (Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан). Для этого им нужно будет зарегистрироваться в приложении «Мой налог», говорит представитель «Яндекс. Такси» Наталья Рожкова

Наталья Рожкова, представитель «Яндекс. Такси»: «У этого налогового режима немало плюсов: ниже ставка налога на доход, удобное администрирование налоговых выплат через приложение на телефоне. С 1 июля 2019 года самозанятым будут не нужны онлайн-кассы. Кроме того, такой режим оптимален для тех, кто использует работу в такси в качестве дополнительной. Поэтому мы заранее информируем водителей о такой возможности, а наша служба водительской поддержки готова помочь им консультацией. „Яндекс. Такси“ как электронная платформа может помогать водителям формировать чеки для отправки в ФНС , напоминать о том, какую сумму нужно оплатить. Но, естественно, эти выплаты самозанятые делают самостоятельно, сама компания ничего не удерживает с водителей».

По мнению представителя «Яндекс. Такси», число желающих зарегистрироваться в статусе самозанятых может вырасти, если дать им возможность получать разрешение на работу такси на свой личный автомобиль. Это добавит привлекательности налоговому статусу для занятых в такси россиян, число которых уже превышает миллион человек.

Новый налоговый режим могут использовать и те, кто сдает квартиру в аренду. Анонимно представители власти говорят, что цель нового режима — обелить тех, кто занят в так называемой теневой экономике. По разным оценкам, их количество может составлять 20 и больше миллионов человек, заметное число которых давно получают деньги за свои услуги на карту, а значит, заметны и для банков, и для налоговых органов.

Тем не менее запуск эксперимента не означает преследование самозанятых. Но пока создается впечатление, что новым налоговым режимом, скорее, воспользуются те, кто уже зарегистрирован иным образом. А тех, кто занимается своей работой в теневом секторе без регистрации, пока такая перспектива не привлекает.